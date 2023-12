Le rhum Jockey Club ressuscité

Ce vieux rhum, assemblage de vieux fûts de Guadeloupe, Guatemala et Venezuela, offre un spectre impressionnant de saveurs et de parfums pour sublimer les palais les plus fins.

Paul Archambeaud, dernier dirigeant de la prestigieuse « Grande distillerie de Bordeaux » laissa un petit carnet noir riche de nombreuses recettes familiales secrètes. Ce carnet transmis à son petit-fils Renaud de Barry a permis la renaissance de cette marque d’exception « Jockey Club ». Elle était pour la maison « Archambeaud frères », créée en 1820, la marque de spiritueux premium leur permettant de présenter à leurs fidèles clients en parallèle de leurs propres productions, de savants mélanges de distilleries familiales amies, à travers le monde.

Ehum Jockey Club, 59 €, www.liquoristerie-de-provence.com