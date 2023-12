Un dragon d’or pour la G-Shock de Casio

Pour célébrer l’année du dragon en 2024, G-Shock invite un dragon mythique à votre poignet.

Casio ajoute sa propre touche de style à l’Année du Dragon avec sa G-Shock MT-G Golden Dragon MTG-B3000CXD-9AER. Tout comme le dragon d’or dont elle s’inspire, cette montre en impose avec ses mensurations XXL (51,9 x 50,9 x 12,1 mm). L’apparence des écailles de dragon sur la lunette et la boucle du bracelet est créée avec un placage ionique de couleur or et texturée avec une gravure et un traitement au laser.

Ce motif d’écailles de dragon est répété en impression sur le cadran et le fond du boîtier est gravé de l’image d’un dragon planant. De quoi bien voir le motif des écailles de dragon qui ont envahi cadran et boîtier résistant aux chocs et aux vibrations et étanche à 200 mètres, avec sa structure Dual Core Guard.

Casio G-Shock MT-G Golden Dragon, 1450 €