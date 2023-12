Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro : du grand art !

Dans la famille des Audi e-tron purement électriques, les gros SUV ont longtemps fait figure de tête d’affiche. Les voici renouvelés, renommés, optimisés. Nous avons ainsi essayé le dernier Q8 e-tron Sportback 55, pour apprécier à nouveau ses performances et son environnement… Du grand art ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

L’histoire a commencé avec l’Audi e-tron, la première vraie auto 100 % électrique d’Audi, qui prenait la forme d’un SUV assez statutaire, et que nous avions essayé il y a quelques temps déjà ! A l’époque, il fut le gros SUV électrique le plus vendu en Europe, Cet e-tron arrivait en concurrence avec une Tesla Model X, une Mercedes EQC ou encore une Jaguar I-Pace. Mais comme vous le savez (syndrome X6 et GLE Coupé), le SUV un peu raboté est encore plus à la mode. C’est ce qu’a fait Audi pour cette déclinaison, le Sportback. Et après quelques années de carrière, une nouvelle dénomination est arrivée : Q8, histoire de s’harmoniser avec le reste de la gamme.

Static photo, Colour: Madeira Brown metallic.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

D’un point de vue esthétique, pas tant de choses que cela. Le Q8 existe en deux carrosseries, SUV classique ou le Sportback de notre essai, dont la partie arrière se distingue donc par son hayon plus pentu, avec un toit plus bas de 13 mm. Mais que l’on se rassure, l’habitabilité n’est pas en reste : à l’avant, rien ne change, tandis que pour les passagers arrière, la garde au toit est réduite de 20 mm, mais le véhicule est tellement généreux en espace que cela ne se voit pas. Idem pour le coffre, qui reste assez grand, avec un volume qui se réduit de 660 à 615 litres en configuration normale, et de 1725 à 1655 quand on replie les sièges : autant dire qu’il y a de la place à bord de cette auto. Pour les deux, notons une signature visuelle un peu changée, des flux d’air optimisés au niveau des roues, une calandre plus contrastée…

Interior

Et sous le capot ?

La gamme évolue avec notamment notre version 55 d’essai, qui dispose d’une batterie de 114 kWh, gage d’une autonomie augmentée, alors que la gestion thermique et le temps de recharge ont également été optimisés. Du tout bon pour les qualités d’usage. De fait, avec le moteur de 408 ch (une version SQ8 est également disponible, qui propose 503 ch), l’autonomie est censée dépasser les 552 kilomètres, avec une recharge promise de 31 minutes pour remettre les batteries de 10 à 80 %.

Et au volant, ça donne quoi ?

Soyons clairs : l’option « rétroviseurs numériques », confié à des caméras et à des écrans dans les contre-portes, n’est toujours pas recommandable. Certes, c’est tres techno, c’est forcément lié à l’esprit de l’auto, c’est efficace pour la rétrovision de nuit, sous la pluie, sous le neige, ça fonctionne plutôt bien, mais pour ce qui est de jauger la distance avec les motards en interfile sur le périphérique, ou de stationner au millimètre près dans les parking parisiens (question gabarit, le Q8 est un tank !), ça ne le fait clairement pas. Pour le reste, cette auto bien conçue, suprêmement bien finie, est toujours autant un cocon : les excellents sièges, l’ergonomie impeccable, la finition parfaite, l’équipement pléthorique, les écrans tactiles à fonction haptique, le silence de la motorisation électrique, tout ceci concourt à un réel sentiment de bien-être, la suspension pneumatique avale, trous et bosses de la route. Comme dans toute auto électrique performante, on peut être collé au siège à la moindre accélération (le 0 à 100 km/h est couvert en 5,6 secondes, belle performance !), mais, au-delà des capacités de reprises qui font qu’on survole le trafic sans aucune difficulté, on a plutôt tendance à vouloir profiter de l’aspect « cocon » de cette Q8 e-tron Sportback, dont le système d’info-divertissement est également plus moderne.

Dynamic photo, Colour: Madeira Brown metallic.

Son point fort ?

C’est évidemment l’alliance subtile entre une vraie performances et un confort magnifique de haut niveau sur la route et une douceur de conduite de premier plan, si l’on intègre bien les subtilités qui permettent d’optimiser l’autonomie d’un engin électrique. Avec cet Q8 e-tron Sportback, aller au bureau n’a jamais été aussi relaxant ! Néanmoins, pour un engin de 2,7 tonnes, le confort de roulage n’a jamais été aussi remarquable, mais pour ce qui est de parler d’ « écologie », le débat reste ouvert. Malgré tout, les prouesses de cette nouvelle Q8 interpellent !

Static photo, Colour: Madeira Brown metallic.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 408 ch

Couple : 664 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2725 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 5,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : de 24,1 / 27 kWh/100

Prix : gamme Q8 e-tron 55 quattro à partir de 91200 €,

Le verdict de Stuff

La vraie écologie, ce n’est pas ça, des SUV de 400 chevaux pesant 2,7 tonnes. Mais s’il s’avère qu’il seront durables, le plaisir de conduire qu’ils procure l’est tout autant…