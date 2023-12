Un tourbillo manufacture pour Frédérique Constant

Célébrant ses 35 ans, mais également les 15 ans de son tourbillon manufacture, la maison genevoise dévoile une nouvelle série très limitée de 35 pièces dans sa collection Highlife.



Combinant un tourbillon et un calendrier perpétuel mis en lumière sur un cadran bleu, logé dans un boîtier en or rose 18 carats, ce précieux garde-temps bénéficie de la modernité de la collection, avec son bracelet intégré et interchangeable. Alliant le meilleur de la tradition et de la novation, le Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture signe la progression continue d’une manufacture au service de l’excellence horlogère.



Née en 1999, la collection Highlife a marqué l’histoire de Frederique Constant. Revenue sur le devant de la scène en 2020, elle a séduit les jeunes générations comme les collectionneurs confirmés par son boîtier au lignes contemporaines, son alternance de finitions satinées et polies et, surtout, son bracelet intégré et interchangeable – un bracelet supplémentaire minimum étant systématiquement fourni à l’acquisition d’une Highlife.



La composition du cadran de cette montre est très réfléchie. Aux positions « 12-3-9 » se trouvent le jour, la date et le mois, tous indiqués par une aiguille. Celle à midi est doublée : en plus du mois, l’année bissextile est également pointée de 1 à 3, la quatrième année étant repérée d’un « L » pour « Leap year », « année bissextile » en anglais.

À 6h, la composition est complétée du tourbillon. Son ouverture a fait l’objet d’un design typique de la maison, échancré en sa partie supérieure pour se fondre dans la géométrie du calendrier perpétuel. Sa large ouverture permet de découvrir le précieux échappement qui fit l’objet d’une demande de dépôt de brevet en 1801. À son extrémité se trouve l’aiguille des secondes, survolant le balancier, les vis bleuies ainsi que la plaquette emplie de finition or, gravée du numéro de série individuel de chaque pièce.

Cette composition très étudiée, dont l’exemplarité des complications n’a d’égal que la modernité de leur mise en scène, se déploie sur le cadran caractéristique de la collection Highlife, gravé d’un globe et de ses méridiens et parallèles. Les index en sont suspendus, fixés par leur base au rehaut affichant les minutes. Chaque secteur du cadran est terminé de ses propres finitions (satiné, soleillé) afin d’en optimiser la lisibilité. Dans cette même optique, les aiguilles des heures et minutes – qui reprennent la teinte du boîtier – sont emplies de matière luminescente, afin de pouvoir être lues en toutes conditions de luminosité.

Côté verso, les amateurs de belle mécanique Swiss Made apprécieront le fond saphir. Il dévoile l’intimité du calibre automatique manufacture FC-975. Décoré de finitions perlées et de côtes de Genève circulaires, il offre 38 heures de réserve de marche, pour une étanchéité garantie à 3 ATM.

A 35 ans, Frederique Constant est une manufacture jeune dont le champ des possibles est quasiment sans limite. En marge de ses collections principales dont l’objectif reste de proposer une horlogerie aussi soignée qu’abordable, la maison a progressivement étoffé ses gammes de pièces plus élitistes pour collectionneurs avertis. Le tourbillon et le quantième perpétuel font indéniablement partie de leurs complications les plus prisées. La maison Frederique Constant se tourne ainsi vers l’avenir, avec à dessein d’offrir une horlogerie toujours plus pointue, dotée d’une esthétique de plus en plus délicate et de finitions sans cesse revisitées et enrichies.

Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture, 44 995 € , www.frederiqueconstant.com