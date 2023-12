Des hubs et stations d’accueil Revodok Max Thunderbolt 4 

La série de hubs et stations d’accueil de Ugreen s’agrandit avec la série Revodok Max qui intègre le Thunderbolt 4 pour échanger des données avec des performances maximales de 40 Gbit/s et la connexion d’écrans en très haute résolution.

Le modèle phare Revodok Max 213 est un véritable centre de commande qui transforme un notebook Thunderbolt en station de travail complète et ultra-connectée pour une créativité libérée et une productivité maximale. La gamme Revodok de UGREEN se compose de hubs et de stations d’accueil haut de gamme qui permettent aux utilisateurs exigeants d’utiliser leur ordinateur portable de manière plus efficace et plus confortable, que ce soit en usage fixe ou mobile. Ce sont des outils indispensables pour améliorer grandement la créativité et la productivité. Aux séries Revodok et Revodok Pro s’ajoute désormais la série Revodok Max en Thunderbolt 4 qui cible tout particulièrement les professionnels et les indépendants dans les domaines de la création graphique, du design, de l’analyse financière, de la photo, de la production audio / vidéo et de l’ingénierie. Aujourd’hui, les notebooks les plus performants ont remplacés avantageusement les PC fixes et les stations de travail mais pour exploiter leur plein potentiel, ils doivent pouvoir se connecter aisément et sans perdre en performance pour transférer des données, travailler sur grand écran et ajouter des accessoires, à la fois en usage mobile comme en résidentiel.



Au sommet de la série, le Revodok Max 213 est une station d’accueil qui transforme l’espace de travail résidentiel pour utiliser au mieux les performances et le potentiel des notebooks haut de gamme récents, tout particulièrement par l’intégration du Thunderbolt 4 en l’USB-C. Les deux ports Thunderbolt 4 du Revodok Max 213 permettent en effet d’échanger des données à une vitesse de 40 Gbit/s, par exemple avec un SSD externe, pour partager, stocker et accéder sans ralentissement à des documents très lourds comme des vidéos. Par ailleurs, ils permettent de connecter deux moniteurs en simultané jusqu’en 4K à 60 Hz sur des Mac dotés des processeurs M1, M2 et M3. Sur Windows, il est possible de connecter un écran jusqu’à une résolution 8K en 30 Hz.



Le Revodok Max 213 propose au total 13 ports, dont 2 Thunderbolt 4 à 40 Gbit/s, 1 USB-C 10 Gbit/s, 2 USB-A à 10 Gbit/s et 2 USB-A à 5 Gbit/s, de quoi connecter une grande variété d’appareils et d‘accessoires avec le meilleur débit possible. Il est également possible de connecter un écran externe par un Display Port, des cartes SD et micro-SD ainsi qu’un casque ou des enceintes par une prise jack 3,5 mm. Un port réseau RJ45 jusqu’à 2,5 Gbit/s permet également d’échanger des données en ligne avec un très haut débit. Le Revodok Max 213 offre aussi la recharge rapide jusqu’à 90W. Il est équipé d’un système dissipation thermique particulièrement efficace avec une coque en aluminium, 2 parois de protection en aluminium et du silicone.



Revodok Max 213, 319,99 € sur Amazon et Ugreen