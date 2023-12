Cadeau de dernière minute : La Discothèque Idéale Vinyle selon la Fnac

Retrouvez les pochettes vinyles les plus emblématiques dans un ouvrage réalisé par les experts musique Fnac.

Le cadeau de dernière minute parfait pour les mélomanes : l’ouvrage collectif réalisé par les experts musique de la Fnac : “La Discothèque Idéale Vinyle : la Culture de la Pochette” qui retrace l’histoire des pochettes vinyles les plus emblématiques. Avec plus de 1000 pochettes présentées, du jazz au hip-hop en passant par le rock et l’électro, c’est un cadeau de dernière minute parfait pour tous les mélomanes.

Cet ouvrage exceptionnel explore des genres allant du jazz au hip-hop, en passant par le rock et l’électro. De Nirvana à Pink Floyd en passant par Yes ou Gainsbourg, la pochette de disque est devenue un aspect fondamental pour l’œuvre musicale à laquelle elle est associée. Les mondes rutilants de Jean-Baptiste Mondino, les portraits sensibles des jazzmen signés Leloir, les mises en scène de Grace Jones par Jean-Paul Goude, les paysages oniriques de Roger Dean pour Yes, les cinématographies psychédéliques du Studio Hipgnosis pour Pink Floyd et tant d’autres, le grain d’Anton Corbijn, et les traces indélébiles laissées par Andy Warhol, Banksy, Keith Haring dans l’univers de la musique enregistrée et commercialisée…

« La Discothèque Idéale Vinyle : La Culture de la Pochette” s’impose comme un ouvrage indispensable pour tous les passionnés de musique et d’art. Il donne l’opportunité de se replonger dans les disques que l’on affectionne tout en découvrant des pépites méconnues, autour des interviews exclusives de Jean-Baptiste Mondino, Nigel Grierson, Chris Bigg et Fifou.

