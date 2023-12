On a testé pour vous la Peugeot e-2008

Le SUV du lion, la Peugeot e-2008 s’électrise. On le sait, le groupe Stellantis, qui couve la marque Peugeot et bien d’autres, a entamé sa mue vers l’automobile électrique. On a ainsi essayé la dernière évolution du SUV de taille moyenne, le 2008, avec un nouveau moteur électrique et quelques judicieuses évolutions. Par Philippe Guillaume.

C’est quoi ?

C’est un succès populaire, M’sieurs-dames ! En effet, la dernière génération de Peugeot 2008 a conquis plus de 700 000 clients en Europe ces trois dernières années. Autant dire que l’engin fait bouillir la marmite de la marque au lion, et que son renouvellement doit se faire avec un subtil mix de finesse et de parcimonie.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveaux ?

Esthétiquement, pas mal de choses : à l’avant, les griffes (du lion) sur les extrémités du bouclier passent de une à trois dents, c’est plus visuel, plus agressif, et l’on sait que l’une des motivations d’achat des Peugeot modernes passe par l’adhésion à un design extraverti. Dont acte. Même chose à l’arrière, où les trois griffes des feux à LEDs ne sont plus obliques mais horizontales, ce qui a pour effet visuel d’élargir l’assise de l’auto. L’intérieur a évolué avec plus de délicatesse, on note juste l’arrivée d’un système d’info-divertissement plus réactif (ce n’était pas du luxe face à la concurrence) et d’un écran un peu plus large dès la version d’accès de gamme.

Et sous le capot ?

Ne cherchez plus la version Diesel : elle a déjà disparu du configurateur, alors qu’elle était présente au lancement de cette nouvelle génération. Dommage, car en réalité, on n’a pas trouvé mieux pour les longs trajets. Sinon, outre les moteurs essence (1.2, 100 et 130 ch), la 2008 s’offre en version tout électrique, avec l’ancien moteur de 136 ch et le nouveau (celui de notre essai) de 156 ch, fabriqué en France. Au-delà d’une anecdotique amélioration des performances (les 156 ch ne sont disponibles que lorsque l’on sélectionne le mode Sport – la vitesse de pointe reste limitée à 150 km/h – le gain essentiel est surtout en reprises, avec un peu plus d’une seconde de gagnée lors des reprises de 80 à 120 km/h. En réalité, c’est surtout la meilleure efficience énergétique, liée à une évolution des batteries et de la gestion électronique, qui permettent de faire passer l’autonomie (officiellement) au-delà de la barre des 400 km, qui est intéressante. Côté recharge, on est à 100 kW sur des bornes rapides, ce qui n’a rien d’exceptionnel…

Au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses : dans la grande tradition des Peugeot modernes, le petit volant (qui nécessite toutefois de bien soigner sa position de conduite pour pouvoir lire le tableau de bord numérique…) permet de bien ressentir l’auto. Malgré le poids des batteries, la qualité des liaisons au sol reste une valeur forte de la marque, avec un compromis idéalement trouvé entre le confort et la tenue de route, tandis que l’insonorisation, sujet d’importance sur une auto électrique, est particulièrement réussie. A bord de cette e-2008, on n’entend que peu les bruits d’air et de roulements. En usage mixte, ville et route, j’ai pu atteindre 360 km d’autonomie, ce qui est plus que correct. Enfin, comme dans toute auto électrique, les sensations sont assez neutres, ce qui est un atout au quotidien où l’on a tendance à conduire de manière zen. Pour finir, saluons l’ergonomie à bord, avec des touches de raccourcis sous l’écran central, la sono correcte, les bons sièges. Il fait bon voyager dans cette e-2008.

Son point fort…

Look affirmé, confort réel, facilité de conduite imparable, gabarit parfait pour la ville, bonne sono, cette Peugeot coche beaucoup de cases…

Le verdict de Stuff

Peugeot affirme à nouveau sa compétence dans le domaine des autos électriques. Certes, la concurrence coréenne doit être regardée de près, mais ce SUV a bien des arguments…

Les chiffres-clé

Moteur : électrique Cylindrée : – Puissance : 156 ch Couple : 260 Nm Boîte de vitesse : continue Poids : 1550 kilos Vitesse maxi : 150 km/ 0 à 100 km/h : 9,1 secondes Conso officielle / de l’essai : 15,2 kWh /100 / 15 kWh/100

Prix : gamme Peugeot 2008 à partir de 26400 €, version électrique e-2008 à partir de 38950 €, version d’essai e-2008 Allure 156 ch à partir de 41750 €