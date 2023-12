Formule E : La billetterie du Monaco E-Prix 2024 est ouverte

En prévision de sa saison la plus exaltante à ce jour, la Formule E et l’Automobile Club de Monaco (ACM) annoncent aujourd’hui l’ouverture de la billetterie du Monaco E-Prix 2024 qui se tiendra le 27 avril.



La saison 10 du Championnat du Monde ABB FIA Formula E débute à Mexico le samedi 13 janvier 2024. La saison se poursuit à Diriyah, Hyderabad, São Paulo, Tokyo, Misano, Monaco, Berlin, Shanghai et Portland avant la grande finale de Londres.

L’année dernière, le Monaco E-Prix a captivé les fans du monde entier, avec Nick Cassidy (alors sur Envision Racing) remportant une victoire remarquable, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et le futur Champion du Monde de la saison 9, Jake Dennis (Andretti FE) complétant le podium. Cette année, la course s’annonce encore plus passionnante.

Le Monaco E-Prix a toujours occupé une place unique dans le calendrier du Championnat du Monde FIA, avec notamment la première apparition de la Gen3 dans le tunnel de Monaco avant de faire ses grands débuts en saison 9.

Sur l’intégralité du Circuit de Monaco, la piste composée de 19 virages et d’une longueur de 3,337 km verra les GEN 3 entièrement électriques longer les monuments et secteurs emblématiques, gravissant la colline de Sainte Dévote et traversant la Place du Casino, Mirabeau, l’aiguille du Grand Hôtel et le secteur Portier.

Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) décrit parfaitement l’événement : « Monaco c’est Monaco, c’est juste magique. » La saison à venir verra cinq anciens vainqueurs à Monte-Carlo s’affronter sur ce circuit emblématique, dont Sébastien Buemi avec l’équipe Championne du Monde en titre Envision Racing.

Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus dans les tribunes de la Principauté et au Fan Village Allianz situé sur le Quai Antoine 1er. Les fans pourront en apprendre toujours plus sur la mobilité électrique, s’affronter sur les simulateurs dans la Gaming Arena ou encore suivre la course en direct sur les écrans géants pour une journée pleine de divertissement électriques en famille.

Alberto Longo, co-fondateur et directeur du championnat de Formule E, a déclaré :

« Le Monaco E-Prix est l’une des courses de Formule E les plus spectaculaires du calendrier. L’année dernière, nous avons prouvé que nos Gen 3 pouvaient illuminer les rues de Monte-Carlo comme aucune autre. Pouvoir rouler sur ce circuit mythique du sport automobile est un privilège. « Nous attendons avec impatience une course passionnante et pleine d’action en avril avec deux géants du sport automobile – Maserati et McLaren – alignés à nouveau sur la grille de départ à Monaco. « La Formule E a prouvé à maintes reprises qu’elle offrait les courses les plus compétitives. Nous avons hâte que les fans puissent vivre cette expérience inoubliable en matière de course automobile avec cette combinaison unique de vitesse, stratégie et divertissement qui fait de la Formule E l’avenir du sport automobile. »



La billetterie du Monaco E-Prix 2024 est ouverte sur https://monaco-eprix.com et la course sera diffusée en direct sur La Chaîne L’Equipe et les antennes du groupe Eurosport le 27 Avril 2024.