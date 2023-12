UGREEN lance la série Nexode Pro

Une gamme de chargeurs premium ultra-rapides, sécurisés et encore plus compacts.

UGREEN dévoile sa série de chargeurs premium Nexode Pro. Cette gamme révolutionnaire de chargeurs compacts, rapides et sécurisés a été conçue pour répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants. La série comprend quatre chargeurs de pointe entre 65 et 160 Watts, chacun offrant des fonctionnalités et des performances exceptionnelles.

Les chargeurs de la Série Nexode Pro intègrent trois nouvelles technologies exclusives développées par UGREEN. Tout d’abord, Airpyra qui permet de concevoir des chargeurs compacts et légers en optimisant l’assemblage et la miniaturisation des composants. Ensuite, GaNInfinity qui contribue à la réduction des émissions de CO2. En effet, chaque puce de ce type permet d’économiser environ 4 kg de CO2 par rapport aux anciennes puces en silicium, avec un impact environnemental réduit lors de la fabrication. Ainsi, les chargeurs de la série Nexode Pro réduisent au maximum l’impact sur l’environnement. Enfin, Thermal Guard protège les appareils contre la surchauffe, la surcharge et les surtensions.

La série Nexode Pro est ainsi idéale pour alimenter et recharger une large variété d’appareils fonctionnant sur batterie. Avec une compatibilité étendue aux protocoles de charge rapide tels que PD/QC/SCP/AFC/PPS et Samsung Super-Fast Charging 2.0 à 45 W, les chargeurs UGREEN assurent un parfait fonctionnement avec les appareils les plus récents, offrant ainsi une solution de charge rapide, efficace et fiable pour tous les besoins. Les Nexode Pro de UGREEN cumulent tous les avantages d’une gamme de chargeurs premium : une efficacité de charge optimisée, une portabilité aisée et une alimentation rapide et efficace pour les smartphones, les tablettes, les notebooks, les consoles portables et plus largement tous les appareils mobiles.

Le chargeur Nexode Pro 65W est ultra-compact et permet de connecter trois appareils sur deux ports USB-C et un USB-A. Avec une puissance de 65W, il permet une charge la plus rapide possible d’une majorité d’appareils mobiles, comme les smartphones, les tablettes, les consoles portables, les notebooks légers et les accessoires mobiles. Grâce à sa petite taille rendue possible par l’utilisation des technologies Airpyra Tech et GaNInfinity, le chargeur se glisse facilement dans n’importe quel sac ou poche. Équipé de deux ports USB-C délivrant respectivement 65 Watts et 30 Watts ainsi que d’un port USB-A de 22,5 Watts, il permet aussi de charger plusieurs appareils simultanément. Le Nexode Pro 65W garantit aussi une sécurité maximale grâce à son système Thermal Guard intégré, le protégeant contre la surchauffe, la surcharge et la surtension. Le Nexode Pro 65W existe en deux versions, une “Mini” à la forme habituelle des chargeurs nomades avec une longueur réduite de 1,2 cm par rapport au modèle Nexode 65W et une version “Cookie” ultra-plate de seulement 1,5 cm d’épaisseur.

Tous les chargeurs seront disponibles sur les sites Ugreen et Amazon.



Quatre modèles de 65 à 160 Watts pour tout charger

• Nexode Pro 100W, 74,99 €

• Nexode Pro 160W, 119,99 €

• Nexode Pro 65W, 55,99 €

• Nexode Pro 65W Cookie, 55,99 €