Vivo X100, optique Zeiss et photos d’exception

Aussi formidables que soient les meilleurs smartphones actuels lorsqu’il s’agit de prendre des photos à distance, ils sont tous un peu… pareils. C’est pourquoi nous avons été ravi lorsque le Vivo X100 Pro a fait ses débuts en Chine en novembre dernier. Le nouveau produit phare est d’abord doté d’un téléobjectif périscope flottant, qui vise à améliorer la clarté des gros plans et des zooms. Maintenant, il se dirige enfin pour la première fois vers les territoires d’outre-mer et emmène le petit frère Vivo X100 avec lui pour le voyage.

Le Vivo X100 a tout ce que vous attendez d’un téléphone haut de gamme, y compris un écran AMOLED ultra lumineux de 6,78 pouces à bords incurvés. Vivo estime qu’il peut atteindre un pic de 3000 nits dans de bonnes conditions, ce qui le place au même niveau que le OnePlus 12. Ce n’est pas une coïncidence si les deux marques vivent sous l’égide de BBK Electronics. Une résolution de 2 800 × 1 260 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ne sont pas non plus à négliger.

Au lieu d’embarquer un Snapdragon 8 Gen 3 comme la plupart des arrivées tardives de 2023 – y compris les autres marques BBK OnePlus et Realme – le Vivo X100 Pro dispose du dernier et du meilleur silicium de MediaTek. Le Dimensity 9300 semble presque aussi puissant sur le papier et devrait être deux fois plus rapide que la génération précédente en ce qui concerne les tâches assistées par l’IA, tout en étant plus économe en énergie.

Il est associé à un généreux 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il existe une batterie importante de 5 400 mAh pour la maintenir chargée, et le choix entre une charge filaire rapide de 100 W ou (toujours très rapide) des recharges sans fil de 50 W. Le tout fonctionne sous Android 14, avec le skin Funtouch de Vivo posé sur le dessus.

Mais c’est la configuration de la caméra arrière qui nous passionne le plus. Le téléobjectif 50MP, f/2,5 est le premier du genre à obtenir la certification Zeiss APO, ce qui signifie que l’optique aligne les couleurs rouge, verte et bleue sur le même plan de mise au point. C’est essentiellement le langage des photographes pour « bien, bien mieux » que la plupart des zooms de téléphone. La distance focale équivalente à 100 mm vous rapprochera de l’action que de nombreux appareils photo de téléphone à zoom 3x, et il peut également gérer un zoom numérique jusqu’à 100x.

Le Vivo X100 Pro propose également le superbe capteur Sony 1 pouce utilisé sur le Vivo X90 Pro de l’année dernière pour son capteur principal. Un nombre de pixels de 50 MP, un objectif Zeiss f/1,8, une mise au point automatique assistée par laser et une stabilisation optique de l’image signifient qu’il devrait offrir des gros plans avec une profondeur de champ tout aussi séduisante. Le 50 MP, f/2.0 ultralarge possède ses propres capacités de mise au point automatique, et tout est alimenté via une puce dédiée.

Vivo a déjà produit de superbes appareils photo pour smartphones. Nous sommes impatients de voir ce qu’une autre année d’algorithmes de traitement d’image peut faire pour ce capteur 1 pouce et comment il se compare à de grands rivaux, notamment le Google Pixel 8 Pro et l’Apple iPhone 15 Pro Max.

Il semble presque identique, a le même écran et est alimenté par le même processeur, mais le Vivo X100 intègre une batterie plus petite de 5 000 mAh. Il n’a pas non plus de capacités de chargement sans fil, mais augmente les vitesses filaires jusqu’à 120 W, une vitesse folle.

Les plus grandes différences se trouvent au niveau du module caméra. L’ultra-large 50 MP reste le même, mais le capteur principal de 1 pouce a disparu, remplacé par une unité légèrement plus petite de 50MP. Le téléobjectif utilise désormais un capteur de 64 MP, un verre à ouverture f/2,6 et un zoom optique 3x maximum.

Les deux téléphones sont lancés sur les marchés étrangers habituels de Vivo. Nous attendons toujours la confirmation des pays exacts figurant sur la liste et du montant que les clients peuvent s’attendre à payer. En Chine, le Vivo X100 Pro coûte 5 499 yuans pour la variante 16 Go + 512 Go (environ 760), tandis que le Vivo X100 12 Go + 256 Go commence à 3 999 yuans (550 $). Je m’attends à ce que les deux soient bien plus que cela.