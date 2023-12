La nouvelle montre bio-céramique de CIGA Design est riche en énergie mystique

L’Œil d’Horus, la dernière montre de CIGA Design, s’inspire des anciens Égyptiens.

Nous avons toujours été fans des montres CIGA Design, de la série Z Edge, étonnamment bien conçue, à la Blue Planet, plusieurs fois primée. C’est une excellente marque si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, sans vous ruiner. C’est pourquoi nous avons été enthousiasmés par la dernière montre de CIGA Design, la Eye of Horus, qui reprend tous les éléments de design de la marque, mais à un prix encore plus abordable.

La première chose qui a attiré notre attention à propos de l’Œil d’Horus est son cadran squelette en forme de X à l’avant et au centre. Cela souligne qu’il s’agit avant tout d’une montre mécanique (et non d’une simple montre à quartz). C’est un cadran squelette très bien conçu, avec vue sur le mouvement. Ce design squelette moderne en forme de X embrasse l’ancien concept égyptien d’énergie, de pouvoir, de guérison et de chance, tous représentés par le triangle emblématique de l’Œil d’Horus au centre. L’Œil d’Horus fonctionne également à moitié comme trotteuse, tournant à 360 degrés toutes les 60 secondes.

Oeil pour oeil

Pour ceux qui sont un peu rouillés en mythologie égyptienne antique, le symbole de l’Œil d’Horus incarnerait l’œil perdu par le dieu Horus dans une lutte. Il a été restauré par magie et est associé à la guérison, au renouveau et à la protection divine. Les anciens Égyptiens fabriquaient des amulettes avec des bijoux précieux en forme d’œil, et cette amulette des temps modernes apporte le pouvoir des dieux égyptiens aux poignets des amateurs de montres. Les aiguilles et les échelles de la montre sont d’un vert lumineux qui, comme nous le savons tous, est la couleur la plus surnaturelle qui soit. Il a l’air très effrayant lorsqu’il est éclairé la nuit.

Au-delà du design, son confort est au top. Le boîtier est fabriqué en bio-céramique, il est donc léger (bien que pas aussi léger que la bio-céramique MoonSwatch et la Scuba Fifty Fathoms de Swatch, en partie grâce à un mouvement mécanique approprié). Associé au bracelet en silicone flexible, vous oublierez que vous portez cette montre. La couronne d’obsidienne, qui symbolise le pouvoir, ajoute une touche finale de style à la montre.

Cette montre mystique se décline en trois variantes de couleurs : noir, or rose et argent. Elle est disponible dès maintenant sur Indigogo pour 269 $.