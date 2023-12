Samsung Galaxy Book4, les plus intelligents et puissants à ce jour ?

Samsung Electronics dévoile aujourd’hui ce que la marque considère comme sa gamme de PC la plus intelligente à ce jour avec les Galaxy Book4, Galaxy Book4 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 et Galaxy Book4 Ultra.

Ces derniers sont dotés d’un nouveau processeur intelligent, d’un écran plus éclatant et interactif et d’une sécurité renforcée. Cette nouvelle série marque le début d’une nouvelle ère de PC enrichis à l’IA, qui offrent une productivité, une mobilité et une connectivité exceptionnelles. Ces améliorations ne se limitent pas à l’ordinateur lui-même. Elles bénéficient également à l’ensemble de l’écosystème Samsung Galaxy en faisant progresser la catégorie des PC et en accélérant la vision de Samsung en matière d’innovation dans le domaine de l’IA – pour aujourd’hui et dès le début de la commercialisation en 2024.

La série Galaxy Book4 sera progressivement disponible au niveau mondial, à commencer par la Corée en janvier 2024. Le Galaxy Book4 Ultra sera disponible avec un écran tactile de 16’’ en coloris Gris. Le Galaxy Book4 Pro sera décliné en versions 14’’ et 16’’ (écran tactile) et en coloris Gris et Argent. Le Galaxy Book4 Pro 360, un 2-en-1 avec écran tactile de 16’’ et S Pen intégré sera proposé en coloris Gris et Argent également18. La série Galaxy Book4 intègre une plus grande variété19 de plastique, de verre et d’aluminium recyclés.

La série Galaxy Book4 est dotée d’un processeur intelligent pour un niveau de performances et de productivité décuplé. Elle embarque le nouveau processeur Intel Core Ultra, qui regroupe un CPU2 plus rapide et un GPU3 plus performant, ainsi qu’une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU4). Associé au premier programme IA Acceleration6 d’Intel, qui fédère plus de 100 fournisseurs de logiciels indépendants, ce processeur de dernière génération apporte des capacités d’IA incroyables et contribue à augmenter significativement la productivité de la série Galaxy Book4. De plus, la carte graphique pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 propulse l’expérience utilisateur à un niveau supérieur sur le Galaxy Book4 Ultra. La créativité est renforcée par des outils génératifs basés sur l’IA, soutenus par la technologie NVIDIA Studio. Il est par exemple possible de créer des images époustouflantes en partant d’un simple texte et en quelques secondes. Les utilisateurs du Galaxy Book4 Ultra pourront par ailleurs s’immerger totalement dans leurs jeux favoris avec la technologie NVIDIA Deep Learning Super Sampling, qui optimise le rendu des images de plus de 500 jeux et applications compatibles avec le ray tracing.

La productivité intelligente est soutenue de performances élevées pour révéler tout le potentiel des Galaxy Book4. Le Galaxy Book4 Ultra réduit la chaleur et le bruit du ventilateur grâce à un nouveau système de refroidissement qui comprend une chambre à vapeur 11 % plus large et un double ventilateur. Il tiendra par ailleurs plus longtemps sur une seule charge grâce à une efficacité énergétique accrue. Grâce à la recharge rapide, les utilisateurs du Galaxy Book4 Ultra peuvent récupérer 55 % d’autonomie en seulement 30 minutes10 via l’adaptateur de 140 W, ce qui s’avère 1.4 fois plus grand que son prédécesseur. Alors que les appareils deviennent de plus en plus connectés et intelligents, il est plus que jamais essentiel de renforcer leur sécurité et la confidentialité. C’est pourquoi Samsung s’appuie sur son expérience avec Samsung Knox pour garantir la sécurité au niveau même du processeur. Les Galaxy Book4 Pro, Pro 360 et Ultra sont équipés d’une nouvelle puce de sécurité Samsung Knox qui protège séparément les données système les plus critiques, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire à la protection multicouche développée avec Intel et Microsoft.

Un écran époustouflant et une connectivité de pointe

Grâce à la technologie Dynamic AMOLED 2X, les Galaxy Book4 Pro, Pro360 et Ultra proposent une expérience visuelle optimale avec un contraste élevé et des couleurs éclatantes, à l’intérieur comme à l’extérieur. De plus, la fonction Vision Booster, disponible sur les mêmes modèles, utilise un algorithme pour améliorer automatiquement la visibilité et la reproduction des couleurs à l’extérieur, tandis que la technologie antireflet11 de l’écran réduit les reflets gênants.



Avec un écran tactile sur quatre modèles (Galaxy Book4 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 et Galaxy Book4 Ultra), la série Galaxy Book4 offre non seulement une expérience visuelle remarquable, mais également interactive qui n’a rien à envier aux smartphones et aux tablettes.

La partie sonore est également importante pour profiter d’une expérience PC complète. Grâce aux haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos, la série Galaxy Book4 bénéficie de basses riches pour un son clair et percutant. Les doubles micros avec réduction de bruit bidirectionnelle utilisant l’IA capturent clairement le son de la voix lors des appels vidéo même dans les environnements bruyants. Associée aux Galaxy Buds2 Pro, la norme Bluetooth LE Audio crée un son réaliste doublé d’une latence réduite pour une expérience en immersion totale. La fonction Auto Switch permet d’appairer sans effort des Galaxy Buds à plusieurs appareils – smartphone, tablette, montre, téléviseur, PC – afin de pouvoir passer de l’un à l’autre facilement. Les Galaxy Book4 sont dotés d’un pavé tactile étendu et d’une large connectique, dont un port HDMI, dans un châssis fin et léger.

Avec les smartphones et les tablettes Galaxy, les utilisateurs de la série Galaxy Book4 bénéficieront d’une productivité et d’une créativité encore améliorées. Grâce à Samsung Studio14, un nouvel outil de création vidéo disponible sur les appareils Galaxy, ils pourront continuer à modifier sur leur PC les vidéos réalisées sur leur smartphone ou tablette. Avec Photo Remaster, désormais disponible sur Samsung Gallery pour PC, ils auront également la possibilité de retoucher plus rapidement leurs photos et d’effacer automatiquement les ombres et les reflets indésirables grâce à l’IA, pour un rendu parfait. Enfin, Second Screen permet toujours d’utiliser une Galaxy Tab S comme second écran de leur Galaxy Book4, à l’horizontal, mais également en vertical à présent.