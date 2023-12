Un nouveau Porsche Macan en 2024

Le nouveau SUV électrique Porsche avec une batterie de 100 kWh, 600 ch et de nombreuses technologies à l’intérieur, attendu pour 2024.

Tous les constructeurs automobiles commencent à électrifier leur gamme. Et les voitures de sport musclées, autrefois très gourmandes, n’ont pas été laissées pour compte dans cette révolution verte. Porsche vient de dévoiler de nouveaux détails sur son prochain Macan électrique, et c’est bien plus qu’un joli châssis.

Sous le capot – ou, dans ce cas, sous le plancher – le Macan EV dispose d’une batterie lithium-ion de pointe d’une énorme capacité de 100 kWh. Cette cellule de puissance ne concerne pas seulement l’énergie brute ; c’est aussi une question d’efficacité. Avec un rapport unique de 8:1:1 de nickel, de cobalt et de manganèse, il offre une densité énergétique environ 30 % plus élevée que ses prédécesseurs. Et ne vous inquiétez pas des bosses sur la route : une protection robuste en composite de fibre de verre protège littéralement la batterie.

Le Macan EV de Porsche est propulsé par des moteurs synchrones à excitation permanente (PSM) de dernière génération, promettant une puissance de pointe pouvant atteindre environ 450 kW. Vous bénéficierez d’un couple maximal époustouflant de plus de 1 000 Nm. Dans sa forme la plus musclée, nous parlons d’un costaud de 603 ch et d’un couple qui vous fera claquer les dents à plus de 738 lb-pi. C’est comme attacher une fusée à votre dos. Mais une fusée très sophistiquée de conception allemande. Et qui a l’air sympa. Alors, vraiment, c’est mieux qu’une fusée.

Charger cette bête est un jeu d’enfant, grâce à sa technologie 800 volts. Il peut charger jusqu’à des vitesses de 270 kW. Cela signifie que vous pouvez recharger de 10 à 80 % en 20 minutes environ sur une station de recharge rapide compatible. Et pour les moments où vous êtes coincé avec une technologie de 400 volts, la « charge bancaire » de Porsche entre en jeu, doublant efficacement l’action de charge.

Le Macan électrique ne fait pas que fonctionner ; il dorlote aussi. À l’intérieur, vous êtes accueilli par trois écrans, dont un écran incurvé entièrement numérique de 12,6 pouces pour le conducteur et un écran tactile central haute résolution de 10,9 pouces. De plus, l’écran passager en option permet à votre copilote de jouer au DJ ou au navigateur sans vous distraire. L’affichage tête haute de réalité augmentée, c’est comme avoir un peu de science-fiction dans votre voiture. Il peut projeter des informations de navigation et d’autres informations à l’avance, comme s’il flottait sur la route.

Porsche a également ajouté quelques fonctionnalités intéressantes comme l’éclairage ambiant avec une lumière de communication. C’est une façon élégante de dire que la voiture vous parle avec ses lumières. Il s’agit d’une bande lumineuse dotée de 56 LED qui communiquent tout, du « bonjour » amical au « branchez-moi, voulez-vous ? Et grâce au nouveau Porsche App Center, vous pouvez télécharger des applications comme Spotify ou TikTok directement dans votre voiture. Oui, TikTok dans une Porsche. Nous vivons dans des temps étranges.

Quant à savoir quand vous pourrez en mettre la main, le Macan EV devrait être commercialisé auprès des clients à partir de 2024. Les prototypes sont sur la route depuis quelques années maintenant, donc une version finale devrait bientôt arriver. Les détails des prix sont encore secrets, mais attendez-vous à un chiffre qui correspond à ses offres de haute technologie.