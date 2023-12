On a testé… Le drone DJI Mini 4 Pro

Le drone le plus petit et le plus intelligent de DJI, aussi léger que fantastique, bénéficie d’une à jour.

Nous savons ce que vous pensez : encore un autre drone DJI, arrivant seulement 18 mois après le Mini 3 Pro et environ six mois après le Mini 3. Étant donné que nous avons attribué aux deux cinq étoiles et que les deux sont toujours en vente, ce nouvel arrivant peut-il vraiment être meilleur ?

Refroidissez vos jets, flyboys et flygirls. Parce que, même si le DJI Mini 4 Pro représente sans aucun doute une évolution mesurée plutôt qu’une révolution totale, il promet plusieurs améliorations significatives de l’appareil photo et de la convivialité par rapport au Mini 3 Pro – et ne coûte en réalité pas beaucoup plus cher que l’ancien modèle.

Nous avons reçu le Fly More Combo pour test, livré avec un sac de transport à sangle, trois batteries, un hub de chargement et le dernier contrôleur à écran tactile RC 2. C’est un joli package pour ceux qui peuvent se le permettre, car l’ensemble du kit tient dans le sac . Vous pouvez également acheter le Mini 4 Pro avec une seule batterie et le RC 2, ou avec une seule batterie et l’ancien contrôleur RC-N2 (qui nécessite le montage d’un smartphone).

Design et finition : suffisamment léger pour voler n’importe où

La chose la plus importante à propos du Mini 4 Pro reste inchangée par rapport au Mini 3 Pro. Nous parlons bien sûr de son poids. Avec un poids inférieur à 250 g, le Mini 4 Pro entre dans une tranche très importante qui signifie, à toutes fins utiles, que la loi le considère comme un drone jouet. De quoi bénéficier de plus de clémence dans l’usage dans le respect des règles françaises et européennes.

Malgré sa construction pliable ultralégère, ce Mini 4 Pro est bien construit et raisonnablement solide. Il est livré avec deux couvercles en plastique pour protéger les parties les plus délicates (le cardan de la caméra et les hélices) pendant que le drone est plié. Ainsi, avec ceux-ci attachés, vous devriez pouvoir le jeter dans un sac sans vous soucier des dommages. Compte tenu de sa taille, il n’est pas nécessaire que ce soit un gros sac – en fait, vous pourrez peut-être le ranger dans une poche de manteau plus grande.

Performances de vol : similaires mais plus sûres

Si vous êtes familier avec les drones DJI volants, le Mini 4 Pro ne change pas la donne. C’est un quadricoptère avec une bonne autonomie de batterie (34 minutes de vol avec une charge complète, ce qui est la même que le Mini 3 Pro) et la capacité de planer régulièrement dans des conditions assez venteuses (dans des vents allant jusqu’à 30 km/h), et contrôlable via une méthode twin-stick classique et facile à maîtriser.

Le logiciel de vol et de navigation de DJI, préinstallé sur le contrôleur RC 2 et via une application mobile si vous utilisez le contrôleur RC-N2, est simple et clair et fait une grande partie du travail à votre place. Le décollage et l’atterrissage peuvent être gérés automatiquement, la localisation est suivie à tout moment via une carte et des données de distance, et la durée de vie restante de la batterie et le temps de vol sont clairement indiqués et constamment mis à jour. Si vous ne pouvez pas piloter un drone avec une configuration aussi intuitive et simplifiée, vous ne devriez vraiment pas piloter de drone du tout.

Soit dit en passant, le RC 2 est un superbe contrôleur : rapide à démarrer et à connecter, confortable dans les mains et doté d’un magnifique écran tactile 5 pouces 1080p qui fonctionne bien en plein soleil. Ce n’est certes pas bon marché, mais c’est un grand pas en avant en utilisant votre téléphone comme cerveau d’un système de vol.

La première des principales améliorations du Mini 4 Pro par rapport au Mini 3 Pro se présente sous la forme de sa configuration d’évitement d’obstacles. Le Mini 3 Pro couvre la plupart des directions avec ces capteurs basés sur la vision, qui détectent les dangers et empêchent le drone de voler dedans, mais le Mini 4 Pro devient entièrement omnidirectionnel avec des capteurs à l’avant, à l’arrière, sur les côtés, en bas et en haut du drone. C’est une excellente configuration, même si elle n’est pas totalement infaillible : si vous volez de nuit, la visibilité limitée la rend pratiquement inutile – il faut donc faire preuve de prudence une fois le soleil couché.

L’évitement amélioré des obstacles renforce la capacité du système ActiveTrack du Mini 4 Pro, qui permet à l’utilisateur de faire glisser une boîte et un objet sur l’écran tactile et de laisser le drone le suivre de manière autonome lorsqu’il se déplace. Baptisé ActiveTrack 360, il permet désormais au drone de faire le tour du sujet, évitant automatiquement les arbres et autres. Des trucs amusants et potentiellement utiles pour les pilotes solo qui souhaitent créer des plans panoramiques pendant qu’ils courent, roulent ou traversent le paysage.

Qualité d’image : 10 bits et ralenti

La deuxième mise à niveau principale par rapport au Mini 3 Pro se présente sous la forme d’une configuration de caméra remaniée. C’est du côté logiciel que du côté matériel (le Mini 4 Pro utilise le même capteur CMOS 48MP 1/1,3 pouces que son prédécesseur), mais cela signifie que le nouveau drone peut enregistrer au ralenti 4K jusqu’à 100 im/s (ou 1080p). à 200 im/s), ainsi que de capturer des séquences régulières avec un profil de couleur D-Log M 10 bits. Il existe également un nouveau mode nuit (limité à 4K/30 im/s) pour améliorer la clarté de la capture vidéo après la tombée de la nuit – et vous pouvez le voir en action dans les trois dernières images de notre clip de test.

Nous avons aimé les performances du Mini 3 Pro et celles du Mini 4 Pro sont légèrement mais nettement meilleures, donc nous l’aimons encore plus. La qualité d’image des photos (qui sont techniquement de 48 MP mais plus proches de 12 MP dans le monde réel grâce au capteur Quad Bayer) et de la vidéo est similaire à celle d’un smartphone décent, donc même si vous n’atteignez pas tout à fait les sommets de clarté et grâce au contrôle du bruit offert par l’énorme capteur 4/3 des modèles Mavic 3, vous pouvez obtenir d’excellents résultats compte tenu de la taille et du poids du drone.

Être capable d’enregistrer dans D-Log M, puis d’étalonner et de corriger les couleurs par la suite va être apprécié par les amateurs de vidéo. Mais même la vidéo standard semble percutante et riche dès la sortie de l’appareil photo.

De même, les photos peuvent être capturées au format RAW DNG pour une plus grande portée d’édition, mais de simples JPEG s’en sortent également superbement. Et, comme avec le Mini 3 Pro, la caméra peut être tournée physiquement à 90º pour capturer du contenu 9:16 prêt pour TikTok – un raccourci intéressant qui devrait être très utilisé par les accros des médias sociaux.

Le verdict du DJI Mini 4 Pro

DJI n’hésite pas à lancer régulièrement des versions mises à jour de ses drones, et même si ce calendrier de sortie rapide risque de contrarier les gens qui viennent de débourser pour la dernière version pour la trouver presque immédiatement remplacée par une meilleure, cela signifie que les choses s’améliorent apidement en termes de performances et de convivialité.

C’est le cas ici, et le Mini 4 Pro est certainement un meilleur drone que son prédécesseur. Ceux qui possèdent déjà un Mini 3 Pro n’auront probablement pas besoin ni envie de resortir leur portefeuille, mais les propriétaires d’anciens modèles DJI Mini ou les nouveaux arrivants ne devraient pas hésiter. Il s’agit certainement du meilleur drone de moins de 250 g que nous ayons testé, et ses caractéristiques de sécurité, ses fonctions de vol automatique et sa qualité d’image en font un plaisir à utiliser. C’est l’un des rares drones ultralégers qui ne semble pas faire de compromis.