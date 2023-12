TikTok in The Mix, le concert événement signé TikTok, disponible sur Disney+

Les meilleurs moment de ce concert unique, enregistré depuis Mesa (Arizona, USA), le 10 décembre dernier, mettent en avant les performances de Cardi B, Niall Horan, Anitta, Charlie Puth, Offset, Reneé Rapp, et de nombreux invités surprise. Le concert a été enregistré le dimanche 10 décembre 2023 au Sloan Park de Mesa (Arizona, USA). Une coproduction TikTok, Done+Dusted et GroupM Motion Entertainment. Ce concert était également diffusé en direct sur TikTok.

Dès le 15 décembre, In The Mix, la première expérience musicale Live par TikTok, est disponible en streaming sur Disney+. Les meilleurs moments de ce concert exceptionnel, résumés en 1 heure, sont désormais accessibles au plus grand nombre. Au programme : Cardi B, Niall Horan, Anitta, Charlie Puth, Offset ou bien encore Reneé Rapp.



“Nous sommes ravis de donner vie au fil “Pour toi”, bien au-delà du concert Live de Mesa (Arizona, USA), en proposant cette expérience unique à des millions de fans à travers le monde”, a déclaré Paul Hourican, Global Head of Music Partnerships and Programming, TikTok. “Nous souhaitions proposer à l’ensemble de notre communauté, et notamment à ceux qui n’avaient pas la possibilité de suivre le concert depuis l’Arizona ou de le vivre en direct sur TikTok, de pouvoir profiter de ce moment. Disney+ en fait une réalité.”



Au fil du programme TikTok in the Mix, animé par le créateur TikTok Josh “BRU” Brubaker, les téléspectateurs découvrent des duos uniques tels que Charlie Puth et Jungkook ou bien encore Anitta et Peso Pluma qui interprètent leur nouvelle chanson “BELLAKEO”, sans oublier l’apparition surprise de Shaq.