KitchenAid, petit déjeuner de star

KitchenAid propose un nouveau combo, composé d’une bouilloire et de grille-pains (2 et 4 tranches). Un condensé de ce que la marque sait faire de mieux, à prix accessible.

Le petit déjeuner est perçu comme un moment privilégié dans l’emploi du temps d’une majorité de consommateurs, qui le considère comme un instant de partage et d’intimité en famille, en couple, mais aussi comme le repas le plus important et agréable de la journée ! Le grille-pain et la bouilloire sont donc des « must have » qui font partie du rituel entourant les petits déjeuners quotidiens et les brunchs dominicaux.

Au-delà de leurs performances et de leur extrême précision, les nouveaux grille-pains (2 et 4 tranches) et la bouilloire (1,7L) présentent des silhouettes tout en rondeurs, intemporelles et faciles à entretenir ; leurs carrosseries, en acier inoxydable, affichent des finitions soignées et des traitements de surface subtils, laqués mats ou brillants, dans un vaste choix de coloris qui permet de personnaliser et de s’approprier totalement sa cuisine. De construction tout métal, ils sont également conçus pour résister dans le temps, un engagement que la marque tient à coeur de tenir pour plus de durabilité au quotidien.

Grâce à leurs fentes extra-larges (3,2 cm), les grillepains KitchenAid 2 et 4 tranches permettent de toaster de grandes variétés de pains : baguettes, pains de mie (de toutes épaisseurs), tranches de pain de campagne, buns ou bagels, pour satisfaire les désirs de tous. Avec 7 niveaux de brunissement et 4 fonctions spéciales, ils deviennent très polyvalents et feront ainsi redécouvrir aux plus gourmands le plaisir du petit déjeuner avec son incontournable pain grillé.

Enfin, KitchenAid a conçu sa bouilloire avec un levier externe ultra-précis pour régler la température de l’eau. En effet, un thé vert ou blanc, plus fragiles, se dégusteront à 70°C, tandis qu’un thé rouge ou noir donnera le meilleur de son goût infusé à 90°C.

Avec une carrosserie intérieure et extérieure en acier inoxydable, elle chauffe l’eau rapidement et silencieusement. Elle s’arrête automatiquement lorsque la température souhaitée est atteinte. Sa jauge de niveau d’eau permet de toujours chauffer la quantité néce