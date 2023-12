Un casque design co-signé Stüssy & Beats by Dre

Stüssy et Beats se sont associés pour concevoir un nouveau design du casque Beats Studio Pro. S’inspirant des appareils électroniques personnels populaires dans les années 1990, le design intègre des couleurs rappelant les roues de skateboard en uréthane et des matériaux tels que la résine et la fibre de verre couramment utilisés dans la fabrication de planches de surf.

La plateforme acoustique personnalisée du Beats Studio Pro, complétée par des fonctionnalités complètes telles que l’annulation active du bruit, des capacités audios spatiales et une autonomie de batterie étendue pouvant aller jusqu’à 40 heures, garantit une expérience auditive immersive.

La collaboration entre Stüssy et Beats sera disponible dans le monde entier à partir du vendredi 15 décembre à 10 h, pour 399,95 €. On pourra se procurer ces produits sur stussy.com ainsi que dans une sélection de boutiques Stüssy.