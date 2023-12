Ayaneo Retro Mini PC AM01, un PC pour les fans d’Apple

L’Ayaneo Retro Mini PC AM01 exprime clairement son inspiration avec ce petit ordinateur de bureau inspiré d’Apple.

Si vous n’étiez pas là en 1990 ou si vous n’avez pas un cerveau ayant mémorisé toute l’histoire de l’informatique, vous ne reconnaîtrez peut-être pas l’inspiration derrière l’Ayaneo Retro Mini PC AM01 (à partir de 200 $). Mais la plupart des gens ayant un intérêt passager pour la technologie verront probablement les similitudes avec l’Apple Macintosh Classic.

Ayaneo a changé juste assez de détails pour (espérons-le) éviter une lettre recommandé de l’équipe juridique de Cupertino, avec un rectangle de couleur arc-en-ciel là où devrait se trouver le célèbre logo Apple. Mais c’est toujours un hommage reconnaissable au Classic – il a même un faux lecteur de disquettes en façade.

Ce qui lui manque en termes de technologie fonctionnelle et obsolète, il le compense largement par une connectivité véritablement utile. Bien qu’il ait la taille d’une pile de trois tranches de pain, Ayaneo a réussi à trouver de la place pour cinq ports USB (un Type-C et quatre USB-A à l’ancienne), un emplacement HDMI, un DisplayPort, un Ethernet Gigabit et un casque. prise, et il y a le Wi-Fi et le Bluetooth à bord. Vous n’en auriez obtenu aucun sur le Mac Classic d’origine et il n’exécutait pas non plus Windows 11 Home, qui est préinstallé sur l’AM01. Il existe une option pour un système barebones, vous pouvez donc installer Linux ou SteamOS, mais pour celui-ci, vous devrez ajouter votre propre disque dur et votre propre RAM.

Vous avez le choix entre un processeur AMD Ryzen 3 3200U ou Ryzen 7 5700U (dont aucun ne vous épatera), associé à jusqu’à 64 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de stockage. Mais il a plus qu’assez d’attrait pour les geeks pour lui pardonner son manque de puissance. Il semble que ce ne soit que le début pour les mini PC d’inspiration rétro d’Ayaneo, avec un modèle de style NES doté d’un écran à venir.

Ayaneo est toujours en train de collecter des fonds pour le Retro Mini PC AM01 sur Indiegogo. Sa campagne a déjà permis de récolter plus de 100 000 $. Quand il sera mis en vente générale après cela, les prix commenceront à 200 $.