Des smartphones Motorola Razr et Edge en édition spéciale

Si vous avez l’impression que le marché des smartphones est un peu toujours le même, alors l’une des dernières versions des modèles Motorola pourrait vous titiller Il s’agit d’une édition spéciale de ses deux meilleurs smartphones. Motorola est de mèche avec Pantone, repeignant ses téléphones dans la couleur Pantone de l’année 2024, Pantone 13-1023 Peach Fuzz.

Le Motorola Razr 40 Ultra et le Motorola Edge 40 Neo sont donc revêtus de cette teinte chaleureuse. Ce n’est pas seulement une couleur, « c’est une déclaration sur l’interaction de la technologie et de l’humanité, mêlant les mondes virtuel et réel”, selon Ruben Castano, responsable de l’expérience client et de la conception chez Motorola.

Vous constaterez que le Razr 40 Ultra, affichant son design rabattable emblématique, vise à faire sensation. Nous avons attribué au smartphone quatre étoiles sur cinq dans notre récent test. Tandis que l’Edge 40 Neo enveloppe cette teinte pêche dans une étreinte chaleureuse en cuir végétalien, soulignant l’accent mis par Motorola sur la technologie accessible et les connexions significatives. En tant que deux des meilleurs smartphones de la marque, il existe une option pour vous, peu importe ce que vous recherchez.

Envie de mettre une édition spéciale Motorola dans votre poche ? Le Razr 40 Ultra, disponible dans le monde entier, coûte 700 $. Le Edge 40 Neo, en revanche, est un peu plus convivial pour le portefeuille, coté à 250 $.