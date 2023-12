Le OnePlus 12 vient de débarquer en Chine

OnePlus a lancé son dernier smartphone phare à domicile. Ce OnePlus 12 embarque le dernier processeur Qualcomm, plus de mémoire et de stockage que ce que le propriétaire de téléphone moyen saurait en faire, et ce qui promet d’être l’écran le plus lumineux jamais trouvé sur un téléphone.

Lancé en Chine avant une sortie mondiale début 2024, le OnePlus 12 ressemble à une évolution du OnePlus 11 de l’année dernière sur le plan du design. Il est à nouveau fabriqué à partir de métal et de verre, avec une bosse asymétrique familière pour l’appareil photo à l’arrière. Le trio d’options de couleurs a tous des finitions différentes : le combiné blanc est brillant, le noir a la texture de grès caractéristique de l’entreprise et le vert a un effet marbré. Le curseur d’alerte revient, mais a été déplacé vers le côté gauche du téléphone.

OnePlus a conservé le verre à bords incurvés pour l’écran, ce qui le distingue de ses concurrents tels que l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23, qui sont revenus au verre plat. L’écran de 6,82 pouces lui-même est époustouflant, avec un taux de rafraîchissement variable LTPO de 120 Hz, une dalle AMOLED et une luminosité maximale de 4 500 nits à couper le souffle. C’est presque le double du prochain téléphone le plus performant, le Pixel 8 Pro de Google.

À l’intérieur, une puce Snapdragon 8 Gen 3 apporte des gains de CPU jusqu’à 30 % et des améliorations de GPU jusqu’à 25 % par rapport à la génération précédente, tout en promettant également une efficacité énergétique supérieure de 10 %. Il est maintenu au frais grâce au nouveau système de refroidissement à double vitesse cryogénique de OnePlus, qui a plus de surface, un matériau de refroidissement plus efficace et une structure révisée pour faire face à un fonctionnement à fond. Ajoutez entre 16 Go et 24 Go de mémoire LPDDR5X et 256 Go à 1 To de stockage UFS 4.0 selon le modèle, et les performances devraient être tout simplement prodigieuses.

OnePlus a réussi à intégrer une batterie géante de 5 400 mAh, ce qui représente une augmentation correcte par rapport à la cellule de 5 000 mAh du OnePlus 11. Il se chargera à 100 W via USB-C et pourra gérer 50 W sur une plaque de chargement sans fil compatible.

Hasselblad est de retour pour donner un coup de main avec les appareils photo, avec un trio d’objectifs arrière promettant une photographie de qualité phare. Le capteur principal de 50 MP utilise un capteur LYT808 développé par Sony, qui présente une conception empilée à double couche pour vraiment intégrer autant de lumière que possible. Il est associé à un téléobjectif périscope de 64 MP, idéal pour un zoom optique 3x, et à un ultra-large de 48 MP. OnePlus a également renforcé ses algorithmes HDR, ce qui devrait améliorer la qualité de l’image dans toutes les conditions d’éclairage.

Les acheteurs chinois pourront repartir avec un OnePlus 12 à partir du 10 décembre. Les prix de prévente commencent à 4 299 ¥ (environ 500 €) pour un combiné de 12 Go + 256 Go et grimpent à 5 799 ¥ (environ 650 €) pour le modèle 24 Go + 1 To.

On ne sait pas exactement quand il sera proposé dans le monde entier, ni même pour combien. Nous nous attendons à un événement en janvier et les prix seront sans doute considérablement plus élevés une fois pris en compte les taux d’expédition et de change.