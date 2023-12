JBL Spinner BT, Bluetooth et vinyles

La dernière création de JBL vous permet de lire votre collection de vinyles via des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth.

Pris entre le confort moderne et les joies du vinyle ? La JBL Spinner BT, est une platine vinyle qui abandonne les fils sans abandonner la qualité. Il s’agit d’un tourne-disque compatible Bluetooth, ce qui signifie que vous pouvez lire votre collection de vinyles via un ensemble de canettes sans fil ou sur un haut-parleur intelligent.

Ce n’est pas le vieux tourne-disque poussiéreux de votre grand-père. La Spinner BT est une platine vinyle compatible Bluetooth qui promet de faire tourner votre musique sans un seul câble en vue. Associez-le à vos haut-parleurs portables chics, à vos barres de son ou même aux écouteurs que vous avez achetés mais que vous n’utilisez jamais, et vous êtes prêt pour une expérience vinyle sans fil.

Ne vous inquiétez pas, JBL n’a pas jeté la qualité audio par la fenêtre. Grâce à l’encodage aptX HD, le son reste aussi authentique que votre t-shirt « vintage » des années 80. Pour ceux qui préfèrent la vieille école, le Spinner BT de JBL dispose également d’une sortie analogique avec un étage phono à aimant mobile commutable. Vous pouvez toujours le brancher sur votre système audio à composants traditionnel ou sur ces haut-parleurs actifs sophistiqués dont vous vous vantez.

Le Spinner BT lit les disques à 33 1/3 tours pour les LP et à 45 tours pour les EP et les singles. Il y a un capteur de vitesse qui garantit que tout reste parfait. Le bras de lecture est livré avec une cartouche à aimant mobile Audio Technica de haute qualité préinstallée. Pour les bricoleurs, il s’agit d’une coque amovible pour une mise à niveau facile. Du point de vue du design, JBL ne tire pas non plus de coups. Le Spinner BT contient un plateau et un bras de lecture en aluminium, un élégant socle en MDF noir et des accents en or ou en orange JBL. De plus, il possède un panneau avant contemporain et un cache-poussière à charnière.

Envie d’une platine vinyle compatible Bluetooth qui fera parfaitement l’affaire ? La JBL Spinner BT est à gagner dans les coloris Black & Orange ou Black & Gold. Vous pouvez en acheter une directement auprès de la marque pour 399,95 $.