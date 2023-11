Essai – Kia Niro EV : le style et la fonction

Le constructeur coréen Kia a été l’un des pionniers de la mobilité green. Nouvelle démonstration avec ce Niro, un SUV dans le cœur du marché, disponible à la fois en motorisation hybride, hybride rechargeable, mais également en 100 % électrique, comme nous l’avons essayé… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Avec 4,42 m de long, le Kia Niro fait partie de ces SUV de taille moyenne qui se vendent comme des petits pains sur notre marché (Toyota CH-R, Nissan Qashqai. Et ce d’autant plus que son offre de motorisation est exclusivement green : hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique dans la version EV, celle de notre modèle d’essai. Cela mérite que l’on s’intéresse à son cas, non ?

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Le Niro est apparu en 2016 en prenant la forme d’un SUV à la bouille un rien rondouillarde, ce qui lui allait d’ailleurs assez bien. La rupture fut consommée avec l’apparition de la seconde génération, en 2021 : place à des lignes nettement plus tranchées et à une signature visuelle à LEDs qui lui permettait de marquer sa différence, tout comme les feux arrière, qui sont à mi-chemin entre les flancs et le coffre. A noter que sur certaines versions, le montant C (entre la vitre arrière et le coffre) peut se parer d’une teinte contrastée. Très chic, non ?

Et sous le capot ?

On a déjà effleuré le sujet ; outre des motorisations hybride simple et hybride rechargeable, le Niro est disponible en version EV, 100 % électrique. Par rapport à la génération précédente, on note peu de changement. La puissance du moteur reste à 204 chevaux, mais le couple a été réduit de 395 à 255 Nm, pour ne pas saturer le train avant lors des accélérations un peu soutenues. La batterie est également inchangée, avec une capacité de 64,8 kWh, qui autorise, selon Kia, une autonomie de 460 kilomètres. On verra ça…

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses : l’on se trouve bien installé à bord, avec une position de conduite qui se règle parfaitement bien, des sièges agréables, un équipement complet, un tableau de bord numérique clair et lisible (et la possibilité de le personnaliser), ainsi qu’une finition qui ne dénote pas avec les standards des constructeurs généralistes. L’ergonomie est conforme aux dernières générations de Kia (et Hyundai, la marque sœur) : c’est simple, limpide, une fois que l’on s’est fait à la console centrale à double fonction (sur le même panneau, une touche permet de passer des réglages de climatisation aux réglages génériques (navigation, radio…). Comme sur toute électrique qui se respecte, on apprécie la douceur de conduite, la réactivité du moteur, le silence, le côté zen qui se dégage de cette expérience de conduite. La tenue de route est neutre, sans surprise, le confort de suspensions est très correct (c’est un peu raide, parfois, à l’avant, sur les petites irrégularités), mais dans l’ensemble, les déplacements au volant de ce Niro EV sont particulièrement agréables.

L’autre nouveauté, c’est le planificateur de trajet, qui vous indique désormais où et quand faire des recharges (jusque 80 kW sur les bornes rapides, ce qui n’est pas exceptionnel, même si Kia promet une forme de constance dans l’énergie délivrée, ce qui est plus important que des chiffres sensationnels jamais atteints dans la vraie vie). On apprécie aussi les petites attentions : le frunk, le coffre à l’avant, la fonction V2L (qui permet de recharger des accessoires de loisir), la prise 220V à l’intérieur…

Côté autonomie, si Kia promet 460 km, en réalité, nous étions plus sur 400 km en usage urbain, et 340 km en usage mixte (à la mauvaise saison, avec chauffage par pompe à chaleur, radio, feux, essuie-glace). Des valeurs très correctes à l’usage. Enfin, les palettes au volant permettent de gérer trois niveaux différents de régénération au freinage, c’est agréable notamment dans les phases de conduite péri-urbaine…

Son point fort ?

C’est évidemment d’offrir le choix entre trois motorisations green, le tout assorti d’une garantie de 7 ans, qui est là pour rassurer…

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique synchrone à aimant permanent

Cylindrée : –

Puissance : 204 ch

Couple : 255 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1739 kilos

Vitesse maxi : 167 km/h

0 à 100 km/h : 7,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 16,2 kWh/100 / 18 kWh/100

Prix : gamme Niro à partir de 32340 €, modèle d’essai Niro EV à partir de 45640 €

Le verdict de Stuff

Sous son design affirmé, la Kia Niro EV reste une auto rationnelle, simple et confortable. Un excellent choix du quotidien.