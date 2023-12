Asics Gel Nimbus 26 : vous allez courir !

Un ajustement amélioré et une meilleure adhérence pour vous aider à courir encore plus facilement.

Si vous êtes un habitué des trottoirs, vous recherchez probablement deux choses dans une nouvelle paire de chaussures à lacets : l’adhérence et l’ajustement. La dernière itération d’Asics de ses chaussures de course phares promet d’améliorer les deux pour un fonctionnement plus fluide. Les Gel Nimbus 26 sont armées jusqu’aux dents d’améliorations qui en font plus qu’une chaussure.

Grâce à la nouvelle technologie Hybrid Asicsgrip d’Asics, le Gel Nimbus 26 offre l’adhérence dont vous avez besoin sur ces courses humides et sauvages. Sur la semelle extérieure, vous trouverez du caoutchouc Aharplus, qui promet une meilleure traction, une douceur améliorée (car qui n’aime pas un peu de douceur sous les pieds ?) et une durabilité qui rendrait jaloux un téléphone Nokia.

Asics a aussi donné un véritable coup de jeune à l’ajustement du milieu du pied, avec une tige en tricot technique et une construction à œillets peaufinée. Le résultat ? Une tenue au milieu du pied plus douce, mais qui adhère. Le mesh respirant signifie également que vos pieds n’auront pas l’impression d’être dans un sauna pendant que vous poursuivez ce nouveau record personnel.

Ces Gel Nimbus 26 sont livrées avec un amorti FF Blast Plus Eco fabriqué avec 24 % de contenu biosourcé. A l’arrière du pied, on retrouve également la technologie PureGel. Il est 65 % plus doux que la technologie Gel conventionnelle, ce qui signifie un atterrissage plus doux qu’un chat sur un oreiller.

Envie d’une mise à niveau pour vos pieds à temps pour une résolution du Nouvel An ? Ces Gel Nimbus 26 d’Asics seront disponibles en rayons le 15 janvier 2024. Vous pourrez les commander directement auprès de la marque, en magasin et dans les points de vente spécialisés dans le running. Ces baskets vous coûteront environ 200 €.