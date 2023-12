Un trio de capteurs IKEA pour votre maison intelligente

Cette gamme comprend un capteur de porte et de fenêtre Parasoll, un capteur de mouvement sans fil et un capteur de fuite d’eau.

Alors qu’IKEA est mieux connu pour ses boulettes de viande et ses magasins aux allures de labyrinthe, la marque fait sensation sur le marché de la maison intelligente. La marque de meubles suédoise propose déjà une gamme assez large, comprenant des ampoules intelligentes, des interrupteurs et des enceintes sans fil. Mais le dernier ajout à votre maison est un trio de capteurs pour maison intelligente, chacun étant conçu pour assurer la sécurité de votre gaffe.

Le premier est le capteur de porte et de fenêtre Parasoll. Il vous alerte si votre porte ou fenêtre décide de s’ouvrir ou de se fermer sans votre autorisation. Il s’associe même à une ampoule intelligente IKEA pour éclairer votre chemin. Ensuite, il y a le Vallhorn, un détecteur de mouvement sans fil qui ne se contente pas de surveiller les mouvements, mais également de coordonner jusqu’à 10 ampoules intelligentes IKEA. Mais la star du spectacle est le capteur de fuite d’eau Barding. Cette petite bouée de sauvetage renifle l’eau là où elle ne devrait pas se trouver, vous envoyant une alerte mobile plus rapidement que vous ne pouvez dire « inondation ». C’est comme avoir un chien de garde pour vos tuyaux.

Ces capteurs ne sont pas seulement fonctionnels ; ils sont aussi à la mode et discrets. Habillés d’un blanc sans prétention, ils se fondent dans votre décoration comme un caméléon. En termes de compatibilité, ils sont tous amis avec le Dirigera Hub d’IKEA pour votre maison intelligente. Mais le capteur Vallhorn fonctionne également bien avec l’ancienne passerelle Tradfri.

Envie d’une mise à niveau intelligente pour la sécurité de votre maison ? En Europe, le Parasoll vous coûtera 9,99 €, le Vallhorn 7,99 € et le Barding au prix de 9,99 €. Vous pourrez commander directement chez IKEA, en ligne ou en magasin, à partir de janvier (à partir d’avril pour le Barding).