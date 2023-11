Pou Noël, destination le “poudlard breton

Le “poudlard breton”, le chateau Le Rocher Portail, propose des fêtes de noël ensorcelantes et immersives dans un univers proche d’Harry Potter.

Ouvert depuis Octobre 2022, celui qu’on surnomme le “Poudlard Breton” n’en finit pas de séduire les fans de magie et de merveilleux. Pour la première fois, le Château Le Rocher Portail ouvre ses portes de sa nouvelle école des sorciers pour les vacances de fin d’année afin de certes, plonger les visiteurs dans un univers fantastique, mais avec la beauté des décors de Noël. L’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs seront donc entièrement décorés pour l’occasion. Ouvert lors de 3 périodes pendant l’année (été, Toussaint et fin d’année), une nouvelle aventure immersive est à chaque fois proposée aux visiteurs. Ici c’est “Noël et son bal” que les visiteurs pourront vivre lors d’une journée ou d’une soirée inoubliable, avec un bal somptueux, un nouveau spectacle et un concours du plus beau costume. Une expérience totalement inédite dans le grand ouest pour la fin d’année, dans un château authentique !

La nouvelle école des sorciers” est le projet fou de deux propriétaires bretons. Manuel ROUSSEL et son épouse Madly sont propriétaires du Château Le Rocher Portail depuis 2016. L’histoire mystérieuse de ce site historique, ainsi que certaines pièces du château les ont plongé dès le début dans l’univers de la magie et de la sorcellerie qui faisaient partie intégrante de l’époque de la Renaissance. “Nous continuons à investir durablement dans ce projet fou pour offrir une expérience unique au monde, aux fans de la saga littéraire et cinématographique mais à aussi à toutes les familles (enfants, parents, grands-parents) qui ne connaissent pas particulièrement l’univers des sorciers mais qui souhaitent découvrir leur patrimoine de façon plus exceptionnelle, plus féerique. Au Rocher Portail, Ils pourront découvrir un patrimoine exceptionnel que la scénographie, le jeu des acteurs et magiciens sauront sublimer. C’est un nouveau moyen d’attirer le public qui diffère des offres classiques des musées et châteaux et qui ne se renouvellent pas assez à mon goût. Si les parcs d’attractions avec de faux décors fonctionnent, alors pourquoi ne pas développer la même offre dans nos vrais châteaux ? Ce que souhaite notre public, c’est que nous les fassions rêver quelques heures, de leur permettre une échappée de leur quotidien et en même temps de préserver leur patrimoine. Nous espérons que toutes les nouveautés 2023 pour « Rocher Portail, La Nouvelle Ecole des Sorciers » soit encore un succès, pour continuer à créer des projet chaque nouvelle année”.