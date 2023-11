Formule E : voici le calendrier complet des 17 courses de la saison 10

La Formule E vient de confirmer le calendrier complet de la saison 10 du Championnat du monde ABB FIA Formula E, le circuit de Misano en Italie accueillant pour la première fois une course de Formule E et Portland s’étendant en double-header pour créer une saison de 17 courses, le plus grand calendrier jamais publié à ce jour.



Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a approuvé aujourd’hui l’ajout de Misano au calendrier de Formule E, ce qui en fait le troisième nouveau site de course après Tokyo et Shanghai. La Formule E s’apprête à parcourir pour la première fois une saison de 17 courses alors qu’elle célèbre son dixième anniversaire en tant que championnat du monde pionnier du sport automobile entièrement électrique.

Le circuit de Misano est situé à proximité de la station balnéaire de Rimini, dans la région historique d’Émilie-Romagne, sur la côte nord de l’Adriatique. Il s’agit d’un des sites populaires du championnat du monde de MotoGP et le circuit d’origine du légendaire pilote Valentino Rossi. La Formule E se rendra à Misano le samedi 13 et le dimanche 14 avril.

Andrea Abodi, ministre italien des Sports, et Stefano Bonaccini, président de l’Émilie-Romagne, ont accueilli Alberto Longo, co-fondateur et directeur du championnat de Formule E, pour annoncer officiellement leur statut d’hôte officiel.

Avec sa piste large et ouverte, la première course au Portland International Raceway la saison dernière fut une véritable expérience pour le championnat, en comparaison des circuits urbains compacts qui restent la marque de fabrique des courses de Formule ELa course a été saluée comme un succès par les fans, les équipes et les organisateurs avec notamment la vente intégrale des billets. Les 22 pilotes ont pu démontrer le potentiel de leurs GEN3 révolutionnaires dans un environnement complètement nouveau, délivrant au passage un record de 403 dépassements au cours des 32 tours de course.

La saison prochaine, Portland accueillera un double-header les samedi 29 et dimanche 30 juin, correspondant à l’avant-dernier week-end de course de la saison avant la finale de Londres les samedi 20 et dimanche 21 juillet.

La saison 10 du Championnat du Monde ABB FIA Formula E débute à Mexico le samedi 13 janvier 2024, et enchaîne avec des courses à Diriyah, Hyderabad, São Paulo, Tokyo, Misano, Monaco, Berlin, Shanghai, Portland et Londres.

La Formule E entrera dans l’histoire l’année prochaine en tant que premier championnat du monde de sport automobile à se tenir à Tokyo, empruntant les routes autour du centre de congrès Tokyo Big Sight, sur le front de mer de la ville. La Formule E et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont travaillé ensemble pour organiser cette course afin de soutenir l’initiative Zero Emission Vehicle (ZEV), qui fait partie de la stratégie Zero Emission de Tokyo. La ville dispose d’un plan d’action climatique qui vise à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050.

La Formule E se tiendra également pour la première fois à Shanghai sur le circuit international de Shanghai avec un double-header le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2024. La toute première course de Formule E a eu lieu à Pékin le 13 septembre 2014. Avec Sanya et Hong Kong, la Chine a accueilli un total de sept courses à ce jour, la plus récente ayant eu lieu en mars 2019.