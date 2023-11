Herbelin Vème Avenue, une montre française à glisser sous le sapin

Nouveau boîtier, nouveau cadran, Vème Avenue fait son retour sur le devant de la scène dans une version encore plus charismatique. Signée par la maison horlogère française HERBELIN, cette montre réinterprète la trame architecturale de New York, toujours dans un chassé-croisé de lignes droites mais subtilement arrondies pour plus de féminité.

Entrecroisant deux rectangles dans un format inversé, son boîtier ajouré offre une équation du temps toute en modernité. Minutieusement adoucie par de fines courbes, sa silhouette en acier inoxydable recouvert de PVD or jaune poli révèle un design graphique, conjuguant rigueur et douceur dans un juste équilibre.

Protégé par un verre saphir galbé dessus-dessous, le cadran vient prolonger habilement cette pureté géométrique par des petits détails. Ponctuelles dans l’essentiel, les aiguilles épurées égrènent le temps sobrement, au rythme d’index alternant judicieusement chiffres romains et repères d’heure en losange poli miroir. Reliés entre eux par un trait fin, ils forment à leur tour un rectangle venant accentuer la dynamique esthétique de la pièce. Se détachant par contraste du fond noir laqué, l’ensemble donne une belle visibilité de l’heure en toute distinction.

Animée par un mouvement quartz de facture suisse, gage de fiabilité et de précision, cette nouveauté HERBELIN achève de parfaire son look sophistiqué par son bracelet en cuir lisse. Harmonisé à la couleur du cadran, il se drape tout en souplesse autour du poignet. Le détail chic ? Le gris foncé de sa surpiqure sellier. Jouant assurément la carte du raffinement, il apporte une touche de glamour à la française.

Alliant des matières nobles à un savoir-faire horloger français perpétué, de père en fils, depuis trois générations, cette montre Made in France a été dessinée, conçue, assemblée à la main, réglée et contrôlée dans les ateliers HERBELIN. Confectionnée avec soin, elle témoigne des valeurs de la maison horlogère située au cœur de Jura, en Franche-Comté, depuis plus de 75 ans.

Herbelin Veme Avenue, 389 € herbelin.com