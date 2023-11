Insta360 Ace et Ace Pro, l’Action Cam la plus intelligente de tous les temps ?

Insta360 annonce la sortie de l’Insta360 Ace et de l’Insta360 Ace Pro, deux caméras d’action grand angle qui offrent une capture de l’action plus intelligente et une qualité d’image incroyable.

La version phare de ce duo est l’Insta360 Ace Pro. Co-conçue avec le géant de l’industrie Leica, elle est dotée d’un capteur de pointe 1/1,3″ pour une performance d’imagerie réellement supérieure. Les créateurs peuvent profiter de suberbes vidéos en 4K à 120 ips, de photos de 48 MP, de PureVideo pour les prises de vue en basse lumière, d’une charge rapide PD jusqu’à 80% en seulement 22 minutes et plus encore. L’Insta360 Ace est l’option la plus économique, la principale différence étant un capteur 1/2″ de 48 MP plus petit et une capacité vidéo limitée à 6K.

Les deux caméras sont également dotées de nombreuses fonctionnalités de prise de vue intelligentes et uniques. Des éléments pratiques comme un écran tactile rabattable de 2,4″ adapté au vlogging offrent une excellente flexibilité créative. Des fonctions innovantes telles que la possibilité de mettre en pause ou d’annuler un enregistrement, le contrôle gestuel et la commande vocale, ainsi que le nouvel assistant IA de moments forts transforment l’expérience de prise de vue et d’édition.

Facteur déterminant de la qualité d’image d’une caméra, le capteur premium de 1/1,3″ de l’Ace Pro le distingue immédiatement de nombreux concurrents. Il capture plus de lumière et offre une plage dynamique bien meilleure, ce qui le rend capable de performances de haut niveau, même dans des scénarios d’action rapide ou en basse lumière. De plus, l’Ace Pro a été co-conçue avec Leica, apportant toute leur expertise en conception optique et imagerie à la caméra.

Alimenté par une puce IA 5nm, elles utilisent un réseau neuronal AU spécialement formé pour éliminer le bruit des images en temps réel afin d’obtenir une image plus nette. Le grand capteur de l’Ace Pro améliore la luminosité et améliore la plage dynamique, capturant des niveaux immenses de détails avec une stabilisation impressionnante, même la nuit ! Cela élargit l’utilisation que vous ferez de la caméra : des promenades au crépuscule aux prises de vue urbaines tardives.

Pendant la journée, l’Ace Pro se démarque grâce à l’Active HDR intégré (High Dynamic Range). Cela est particulièrement utile pour filmer des scènes comportant à la fois des zones lumineuses et des zones sombres, avec plus de détails dans les hautes lumières et les ombres et des séquences plus éclatantes. La précision des couleurs a également fait l’objet d’un travail important. L’Ace Pro offre des couleurs précises et riches, excellant même sous l’eau.

L’IA est également un élément clé dans la qualité d’image globale. Les équipes de R&D dédiées d’Insta360 ont spécifiquement formé des modèles de photographie computationnelle, basés sur les données uniques de l’objectif et du capteur des caméras. Ces modèles sous-tendent le mode Photo 48 MP et le PureVideo 4K 30 ips, améliorant à la fois le rapport signal-bruit et la plage dynamique en basse lumière, surpassant ainsi toutes les autres caméras d’action sur le marché dans le processus.

Le robuste écran tactile rabattable de 2,4″ de l’Ace Pro vous permet de voir exactement ce que vous filmez à tout moment, facilitant ainsi le cadrage de vos prises de vue. Cette flexibilité rend la caméra incroyablement utile pour le vlogging, les selfies ou les angles difficiles à capturer. De plus, un système de montage magnétique vous permet de monter rapidement votre caméra et de passer d’un accessoire à l’autre. Moins de manipulations de vis et de boutons, plus de capture de l’action.

La fonction verrouillage de l’horizon à 360° permet de passer à la vitesse supérieure en maintenant vos vidéos parfaitement à niveau, même lorsque vous êtes en mouvement. Ainsi, que vous fassiez de la course sur un sentier de montagne ou que vous réalisiez des plans d’action à grande vitesse, vos séquences resteront stables.

Grâce à leur conception étanche , les appareils de la série Ace peuvent résister à des profondeurs allant jusqu’à 10 mètres. De plus, le boîtier de plongée vous permet d’emmener votre caméra encore plus profondément, jusqu’à une profondeur impressionnante de 60 mètres. Elles fonctionnent aussi sans problème à des températures aussi basses que -20°C, ce qui les rend idéales pour les prises de vue aux sports d’hiver. Ces caméras sont dotées de la stabilisation FlowState, la technologie de pointe d’Insta360, pour garantir que vos vidéos restent incroyablement fluides, quelle que soit l’intensité de l’action. Enfin, Ace Pro privilégie également la commodité avec une charge rapide. La batterie se charge à 80 % en seulement 22 minutes (charge complète en 46 minutes), ce qui vous permet de passer plus de temps à capturer l’action et moins de temps à attendre.

Insta360 Ace et Ace Pro sont disponibles via Insta360.com, Amazon et certains détaillants. L’Ace est proposée à 409,99 €, tandis que l’option phare, l’Insta360 Ace Pro, est à 479,99 €