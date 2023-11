On a testé le Fujifilm Instax Pal

Une façon amusante de se remettre à la photographie instantanée dans l’écosystème Instax.

Ils sont très amusants, mais il faut avoir envie de trimballer un appareil photo instantané partout. Même les modèles les plus abordables sont trop gros pour être glissés dans une poche, et le prix du film peut souvent être suffisant pour vous dissuader d’appuyer sur le déclencheur. Fujifilm souhaite que l’Instax Pal change ces perceptions. C’est parce qu’il s’agit d’un capteur numérique associé à une imprimante pour imprimer ses photos illico.

Cet appareil photo de la taille de la paume d’une main n’a pas de film à charger, aucun réglage à modifier et il n’y a même pas de viseur pour cadrer vos photos. Ce n’est guère plus qu’un objectif et un déclencheur, ce qui signifie que vous pouvez le garder avec vous 24h/24 et 7j/7 – contrairement au brillant mais encombrant Instax Mini 12, ou même à un appareil photo instantané hybride comme l’Instax LiPlay. Le but ici est davantage de prendre des photos spontanées que de créer des créations soigneusement composées.

Cela dit, la nécessité de disposer d’une imprimante distincte pour atteindre son plein potentiel en fait une alternative coûteuse à un « véritable » appareil photo instantané. Est-ce assez amusant pour gagner une place dans votre sac de voyage ?

Design : chérie, j’ai rétréci l’Instax

Oui, l’Instax Pal est vraiment un appareil photo numérique. Ses dimensions ridiculement compactes et les cinq options de couleurs pastel de Fuji le font ressembler à un jouet que vous trouveriez dans un Happy Meal de restauration rapide. Il existe un modèle noir plus sérieux, en série limitée, avec des garnitures à effet métallique, mais mieux vaut simplement profiter du plaisir avec un gadget comme celui-ci.

L’appareil photo lui-même ne pèse que 41 g et est si petit que vous pouvez le conserver sur un porte-clés avec les clés de votre maison. Cependant, mieux vaudrait le glisser dans une poche. Un petit flash et une grille de haut-parleur flanquent l’objectif à l’avant ; il émet de jolis bruits de type R2-D2 à chaque fois que vous l’allumez ou l’éteignez à l’aide du bouton en haut, qui s’allume également pour indiquer l’alimentation et l’appairage. Il n’y a pas de miroir à selfie ici, mais il faudrait qu’il soit si petit que l’on comprend pourquoi Fuji ne s’en est pas soucié. Le déclencheur se trouve à l’arrière, ainsi qu’un port USB-C pour le chargement, et une petite porte sur le côté cache un emplacement pour carte microSD. Un filetage de trépied en bas semble un peu ambitieux, mais bravo à Fuji pour l’avoir inclus.

Il n’y a pas de viseur, ce qui peut rendre la prise de photos un peu aléatoire. Fuji inclut un anneau amovible dans la boîte qui peut agir comme un outil de cadrage de base ainsi que comme une poignée, mais comme il est plus haut que la ligne des yeux de l’objectif, vous devez vous rappeler de compenser. Vous pouvez également utiliser l’application compagnon pour smartphone pour une visualisation numérique en direct, bien que la résolution et la clarté générale signifient qu’elle n’est bonne que pour des sujets assez proches.

Vous vous demandez comment quelque chose d’aussi petit est censé produire des impressions presque deux fois plus grandes ? Vous devez fournir votre propre imprimante Instax, ce qui peut ajouter 110 à 140 € supplémentaires au prix demandé. Aux États-Unis, l’appareil photo est livré avec une imprimante Instax Link 2 pour 199 $.

Fonctionnalités et autonomie : restez simple

L’Instax Pal fonctionnera bien avec les imprimantes Instax Mini Link 2, Instax Square Link et Instax Link Wide de Fuji, mais pas avec le Mini Link d’origine. Si vous en possédez un, vous devrez malheureusement le mettre à niveau. Il enregistre des images numériques suffisamment grandes pour que vous n’ayez pas à vous soucier des lignes de recadrage ou des barres noires si vous imprimez sur un film Instax Wide.

Actionnez un interrupteur au bas de l’appareil photo et il peut se coupler directement à une imprimante pour une impression instantanée à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, mais on vous le déconseille – c’est un moyen infaillible de graver des packs de films coûteux avec des photos qui pourraient ne mérite pas une version physique.

Au lieu de cela, le couplage est mieux géré via l’application compagnon Instax Pal, qui permet également la prise de vue avec retardateur ou à intervalles, et la possibilité de modifier vos clichés avec de simples curseurs pour la luminosité, le contraste, la saturation, la rotation et le recadrage. On a également aimé pouvoir apposer un autocollant ou un texte sur les clichés en quelques clics. Les collages animés sont une autre touche amusante.

Tout est assez original, avec un Instax Pal animé vous guidant à travers les différents menus et modes. Vous pouvez même remplacer le son de l’obturateur par quelque chose que vous enregistrez vous-même, si vous le souhaitez. En fait, l’impression de photos vous amène à l’application de votre imprimante, qui semble un peu décousue, mais tout a parfaitement fonctionné lors de mes tests.

La mémoire interne suffit pour environ 50 clichés, mais l’appareil photo se purge automatiquement à chaque fois que vous le synchronisez via l’application compagnon, donc aucun risque de manquer d’espace. Fuji estime que la batterie est suffisante pour environ 240 prises de vue avant de devoir la brancher. Nous avons découvert que cela dépendait du nombre de clichés pris en utilisant l’Instax Pal seul et du nombre de clichés pris avec le téléphone pour la composition en direct. Dans tous les cas, vous passerez confortablement d’un événement en soirée ou d’une excursion d’une journée sans vous épuiser.

Performances : indéniablement basique

Avec un capteur CMOS 1/5 pouces relativement petit, adapté aux images fixes de 2560 × 1920, l’Instax Pal n’allait jamais concurrencer le smartphone dans votre poche en termes de qualité d’image. Il s’en sort bien pendant la journée, avec le genre de couleurs sourdes que l’on attend d’une pellicule instantanée. Il y a parfois un mélange de détails étonnamment fins et de « c’est définitivement flou » dans le même cadre, et il a du mal à la fois avec les hautes lumières et les ombres sombres – vous obtiendrez parfois l’un sans l’autre, tandis que d’autres prises de vue font exploser les zones lumineuses. et montre également peu de détails d’ombre.

C’est en basse lumière que les choses s’effondrent vraiment, avec beaucoup de bruit, une vitesse d’obturation très lente qui peut entraîner des clichés flous s’ils sont pris à main levée et un manque général de détails. Bien que l’impression d’une photo cache certains de ces péchés (une bizarrerie du film instantané), on a rarement ressenti le besoin de sauvegarder l’une des versions numériques sur la pellicule de notre téléphone.

La grâce salvatrice de l’Instax Pal réside dans la façon dont vous pouvez être très subtil avec un appareil photo de cette taille ; nous avons obtenu des clichés de rue francs qui n’auraient jamais fonctionné avec un appareil photo numérique ou même un smartphone. La qualité est « assez bonne » étant donné que Fuji souhaite que vous imprimiez vos photos, plutôt que de simplement les regarder sur un écran. Si cela ne vous dérange pas d’agiter votre téléphone devant les gens, pas sûr que cela justifie vraiment le prix.

Verdict

Il ne fait aucun doute que le Fujifilm Instax Pal a la taille de son côté. Cet appareil photo délicieusement fun peut être pris à peu près n’importe où, même dans des endroits où vous ne devriez probablement pas prendre de photos (chut !). Cela redonne du plaisir à la photographie et peut vous faire économiser un peu d’argent sur les packs de films instantanés en gardant les photos moins que parfaites strictement numériques.

C’est un achat coûteux compte tenu de la qualité des images qu’il produit, surtout si vous devez également prendre en compte le coût d’une imprimante Instax. Les nouveaux venus dans le domaine du film instantané pourraient être mieux servis par un appareil photo hybride Instax Mini Evo ; il est bien plus gros, bien sûr, mais il effectue tout son traitement numérique dans l’appareil photo et peut cracher des photos directement – ​​aucune imprimante ou smartphone séparé n’est requis.