On a testé l’Apple iPhone 15 Pro Max

Apple affine son produit phare avec un meilleur capteur, un facteur de forme légèrement plus svelte et de l’USB-C (enfin).

C’est l’heure de l’examen de l’iPhone 15 Pro Max. Mais que signifie « Pro » dans le contexte d’un téléphone ? Et comment maximiser cela ? Nous ne sommes pas convaincus que l’iPhone 15 Pro Max ait toutes les réponses. Mais il vous offre des fonctionnalités de qualité professionnelle en matière de connectivité et de performances, tout en augmentant les spécifications par rapport même à l’iPhone 15 Pro.

Ainsi, ce produit phare conserve une séparation significative avec l’iPhone 15 « standard » d’Apple et s’éloigne de l’iPhone 15 Pro. Mais dans quelle mesure ? Et est-ce que ça vaut le coup ? Découvrons-le dans l’étude approfondie de Stuff sur le dernier iPhone Apple haut de gamme.

Design : des lignes fluides

Le Pro Max est passé au titane. Les quatre nouvelles couleurs sont décrites comme « sûres » mais semblent intelligentes. Le téléphone tient mieux en main grâce à ses bords subtilement chanfreinés. Et le cadre mat ne ressemble plus à une explosion dans une usine d’empreintes digitales.

Ce téléphone est plus léger – 221 g, contre 240 g. Apple a également réduit d’environ 1 mm la hauteur et la largeur. Cela signifie des cadres légèrement plus petits autour de l’écran – et que vos anciens boîtiers ne rentreront pas, encore une fois.

Apple estime que le boîtier est solide, mais diverses affirmations en ligne affirment que la vitre arrière est plus facile à briser. Fernier grand changement de conception : le commutateur de sourdine est désormais le bouton d’action. Ce n’est pas instantané (Bouh !), mais configurable (oui !), mais avec une seule action (Bouh !), bien que ce soit quelque chose que vous puissiez remplacer avec des raccourcis (oui !). Malheureusement, notre mémoire musculaire a tout mélangé et le volume a augmenté plusieurs fois pendant les tests. Mais pour quelqu’un qui n’a jamais vraiment utilisé de commutateur de sourdine, disposer d’un bouton correctement configurable sur l’iPhone est un gros problème.

Photo : de quoi faire des heureux

Le réseau de caméras semble inchangé. Ce n’est pas le cas. Le téléobjectif passe de 3x à 5x (contrairement à l’iPhone 15 Pro), ce qui apporte une séparation significative avec le zoom 2x. Pour que le téléobjectif ne dépasse pas de façon comique, Apple fait des choses intelligentes avec un « design tétraprisme » qui réfléchit la lumière quatre fois pour permettre une distance focale plus longue.

Lors des tests, le zoom 5x a permis de prendre des photos d’animaux sauvages et de zones urbaines qui autrement n’auraient pas été possibles. On pense que ce sera génial pour le sport. Nos photos présentaient un faible bruit et de bons niveaux de netteté et de détails. Le nouveau téléobjectif nous a même donné la possibilité de prendre de très bonnes photos avec un zoom numérique 10x.

C’est un objectif. Apple en déduit que vous en avez sept. Cela signifie qu’au-delà des formats 5x, 2x, ultra-large et macro, il ajoute désormais des options équivalentes 24 mm/28 mm/35 mm à l’application Appareil photo. Techniquement, les « objectifs » 28 mm/35 mm sont des zooms numériques qui recadrent/améliorent les photos 24 mm, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats qu’en essayant de manipuler/truquer cela manuellement.

En fait, la magie de l’appareil photo d’Apple est évidente dans tout l’iPhone 15 Pro Max. Tenez-vous-en aux prises de vue 1x par défaut et n’ajustez jamais un autre paramètre et vous obtiendrez toujours de meilleures photos que sur le 14 Pro Max. C’est parce qu’Apple a retravaillé son pipeline photo. Il s’agit désormais par défaut de prises de vue de 24 Mp qui combinent plusieurs images de 12 Mx avec les détails d’une prise de vue de 48 Mp. Les améliorations ne sont pas toujours évidentes lors du défilement des photos sur un iPhone, mais les détails fins et le bruit le sont lors de l’exploration des images sur un écran plus grand. Et vous remarquerez des améliorations dans la façon dont Apple gère les couleurs et le découpage dans les scènes à contraste élevé, même sur des écrans plus petits.

Par ailleurs, les informations de profondeur sont désormais enregistrées avec des photos de personnes, de chiens et de chats, afin que vous puissiez appliquer des effets focaux de portrait en post. Les clichés en basse lumière restent impressionnants, même dans les scènes difficiles comportant plusieurs sources de lumière. Et la vidéo augmente le ProRes à 4K60 si vous la diffusez sur un disque externe. (4K24 est disponible pour les aspirants à Hollywood.) En plus du « pro » dans Pro Max, il existe également l’encodage Log, qui permet au produit phare d’Apple de mieux s’intégrer dans les flux de travail de réalisation de films professionnels en adhérant à cette norme mondiale.

Parfois, l’engin était chaud – parfois de manière inquiétante. Apple a déclaré à MacRumors que certaines applications tierces surchargeaient l’A17 Pro, mais parcourir quelques centaines de clichés dans Photos réchauffait davantage l’arrière du 15 Pro Max que son prédécesseur. Ce n’était pas inconfortable, mais inattendu.

iOS 17.0.3 semble avoir résolu le problème. En comparaison directe avec l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière le nouveau téléphone fonctionne désormais en étant légèrement plus frais lorsqu’il traitait de tâches identiques. Les chiffres de référence n’ont pas été affectés, Apple n’a donc pas réduit l’A17 Pro aux vitesses du Commodore 64. Ouf.

La durée de vie de la batterie est banale. Apple affirme que l’iPhone Pro Max 15 est inchangé. Cet iPhone résistera à une journée d’utilisation normale, mais méfiez-vous si vous parcourez des données, jouez à de nombreux jeux ou augmentez la luminosité de l’écran au maximum.

Connectique : USB-C, enfin

L’arrivée de l’USB-C sur iPhone suggère un avenir avec moins de dongles – et un présent où les accessoires Lightning ajustés sont obsolètes. Avec le bon câble (c’est-à-dire pas celui fourni dans la boîte), l’iPhone 15 Pro Max bénéficie de vitesses de transfert beaucoup plus rapides que son prédécesseur, ouvrant ainsi la voie à des flux de travail créatifs de niveau professionnel pour les vidéastes et les photographes.

Il y a aussi des avantages pour les simples mortels. Vous pouvez vous connecter plus facilement aux SSD, qui n’ont plus besoin d’une source d’alimentation externe comme c’était le cas avec Lightning. Avec un hub USB, vous pouvez connecter un clavier et une souris filaires bon marché pour vous rapprocher d’une configuration de bureau à l’ancienne – bien que l’utilisation de la souris ne dispose pas d’un curseur de style iPad et nécessite AssistiveTouch. Et il n’y a pas de mode bureau, car Apple souhaite que vous achetiez plus d’appareils, et non que vous en utilisiez un pour tout.

Plus judicieusement que de connecter une ancienne souris USB à l’iPhone, nous avons utilisé un adaptateur bon marché pour essayer le HDMI sur un téléviseur. Il semble que le 15 Pro Max émette un signal 4K, mais avec le format d’image 19,5:9 de l’iPhone. Cependant, certaines applications produisent des vidéos 16:9 pendant la lecture, notamment Disney+, Amazon Prime, Netflix et les propres photos d’Apple.

Jeux : vie supplémentaire

En septembre, Apple a déclaré disposer de « la meilleure plateforme de jeux mobiles au monde » avec ses nouveaux iPhone 15 Pros. En tant que défenseur de longue date des jeux iPhone – mais également très conscient des lacunes d’Apple en matière de jeux au fil des ans – cela m’a peut-être fait hausser un sourcil.

Les titres AAA en démonstration de l’événement – ​​notamment Assassin’s Creed Mirage et Resident Evil Village – ne sont pas encore sortis. Les tarifs de console antérieurs comme GRID Autosport fonctionnent bien – mais c’était le cas en 2019.

À l’heure actuelle, c’est l’USB-C, et non l’A17 Pro, qui pourrait le plus faire bouger les choses. Pour une utilisation mobile, cela signifie que vous pouvez partager des contrôleurs coûteux dans des foyers multiplateformes. Notre tout nouveau Backbone One a fonctionné immédiatement et parfaitement avec le 15 Pro Max.

Nous avons également utilisé un adaptateur HDMI et un contrôleur DualShock couplé pour jouer à des jeux iPhone sur un téléviseur. La configuration était ridiculement inélégante par rapport à un Switch Dock, mais fonctionnait bien pour tout, d’Apple Arcade au streaming via Xbox Cloud Gaming et WebRCade. (Note rapide à Apple : notez que jouer à des émulateurs de jeux rétro sur notre iPhone ne nous a pas empêché par la suite de vouloir jouer à des jeux natifs !)

Comme toujours, l’iPhone possède la puissance brute pour les jeux haut de gamme – même si le temps nous dira comment l’A17 Pro se compare réellement aux consoles en termes de fidélité graphique. Et Apple n’a peut-être pas la culture nécessaire pour faire un pas significatif dans cet espace. Le fait que vous deviez utiliser la fonction d’accessibilité Accès guidé pour supprimer la barre d’accueil gênante pendant que vous jouez à des jeux en dit long.

Verdict de l’Apple iPhone 15 Pro Max

C’est le meilleur iPhone jamais fabriqué par Apple. Les révisions de la caméra sont excellentes. L’USB-C était attendu depuis longtemps, mais il est fantastique maintenant qu’il est là. Le bouton Action est utile. Et tout cela s’appuie sur des composants déjà de premier ordre tels que l’écran, les haut-parleurs et l’écosystème d’applications.

Il y a des inconvénients, notamment en matière de jeux. Et vous pourriez dire que trop de changements dans l’iPhone sont itératifs plutôt que révolutionnaires. Bien que la dernière de ces plaintes provienne généralement de journalistes techniques blasés par des dizaines de téléphones qui leur passent sous le nez chaque semaine. La plupart des gens normaux ne pensent pas ainsi. Alors faut-il en acheter un ? Pas si vous possédez le Pro Max de l’année dernière. Les différences ne sont pas assez grandes, à moins que vous ne soyez un photographe très passionné, désespéré d’USB-C ou que vous ayez un fétichisme pour les bords chanfreinés. Tous les autres ? Si vous pouvez vous le permettre et si vous voulez le meilleur d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max est vraiment le meilleur.