Un rhum Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish

Le rhum Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish propose une finition supplémentaire de 13 mois dans des fûts de whisky du Speyside.



En associant plus de 70 ans d’expérience, Nancy Duarte, première femme

Maître de Rhum de la Hacienda Santa Teresa et figure reconnue dans l’univers

du rhum du Venezuela, a créé la première édition limitée du rhum d’exception. Santa Teresa 1796 : Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish.

Vieillie dans des fûts de whiskies du Speyside, cette nouvelle édition limitée ravira

les amateurs de whisky en raison de sa combinaison de notes fumées et de

sa douceur. Cette édition spéciale repousse les limites de l’innovation en

combinant l’expertise de Santa Teresa avec l’héritage du Speyside, triangle

d’or de l’Ecosse où sont produits les whiskies les plus prestigieux du monde.

Nancy Duarte, première femme Maître de Rhum de la Hacienda Santa Teresa

Le processus de finition de Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish

se termine par un vieillissement supplémentaire du rhum pendant 13 mois

dans des fûts soigneusement sélectionnés ayant auparavant contenu des

whiskies du Speyside. Ces fûts donnent au rhum des arômes subtils et des

saveurs complexes, offrant une expérience gustative inédite.

En combinant le vieillissement en fûts de whisky du Speyside avec la méthode

solera de triple vieillissement utilisée pour produire 1796, Santa Teresa crée

une expression de rhum véritablement unique. Le rhum passe à travers quatre

types distincts de fûts, ce qui lui permet d’acquérir des saveurs et des arômes

riches et harmonieux.

Chaque bouteille est numérotée individuellement, soulignant ainsi son caractère exclusif et sa rareté. Cette production contribue également à donner une deuxième chance à des

membres de gangs grâce au projet Alcatraz, le programme social principal

de la Fondation Santa Teresa qui permet de les réhabiliter et les réinsérer

dans la société. L’iconique Santa Teresa 1796 sera également disponible sous la forme

d’un coffret à offrir ou à s’offrir. À l’intérieur, on trouvera une bouteille de

Santa Teresa 1796, reconnu pour son caractère unique et son processus

de vieillissement jusqu’à 35 ans. Accompagnant cette bouteille d’exception,

un verre brandé conçu pour sublimer les arômes complexes et les nuances

délicates du rhum. Enfin, pour compléter cet ensemble, un sous-bock en bois

s’inspirant de la croix d’Aragua, un symbole emblématique de la Hacienda.

Chaque élément de ce coffret est soigneusement conçu pour offrir une

immersion complète dans l’univers passionnant de Santa Teresa.

PVC* : 65,90 €