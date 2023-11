Voyagez dans le temps avec l’Orient-Express en briques LEGI

Attention au départ ! Voici le LEGO Ideas Le train Orient-Express, une magnifique reconstitution en briques LEGO de l’un des moyens de locomotion les plus luxueux et les plus légendaires du monde. Parfois surnommé “palais roulant”, l’Orient Express a été le premier train de luxe international au monde. Il a transporté des milliers de passagers à travers l’Europe et jusqu’à Istanbul de 1883 à 1977.



Mis en vente à l’occasion du 140e anniversaire du train, ce nouveau produit LEGO® de 2540 briques transporte les constructeurs à l’âge d’or du voyage. Tous les éléments caractéristiques du train sont représentés : la locomotive principale, le tender, les wagons-restaurants et les wagons-lits.

Le modèle LEGO Ideas Le train Orient-Express, comprend également des toits amovibles permettant d’accéder à des intérieurs regorgeant de détails, ainsi que huit mini-figurines LEGO, dont le chef de train, un chef cuisinier, le personnel et plusieurs passagers. Des éléments de décoration évoquant les destinations où le train se rendait sur son itinéraire d’origine sont également inclus.

Le produit a été conçu par Thomas Lajon, 27 ans, fan de construction LEGO français, dans le cadre du programme LEGO Ideas. 10 000 personnes ont voté pour que le concept proposé par Thomas devienne un véritable produit LEGO. Il explique : “J’ai toujours été un grand fan de locomotives, de voiliers et de paquebots. Enfant, je collectionnais tout ce qui s’y rapportait. Des années plus tard, ma petite amie m’a encouragé à me remettre aux constructions LEGO et, connaissant mon amour pour les trains, elle m’a incité à en assembler un. Évidemment, j’ai choisi d’imaginer l’Orient Express, un train français somptueux, au cœur de nombreuses histoires.”

Le produit LEGO Ideas Le train Orient-Express sera disponible à partir du 1er décembre dans les magasins LEGO et sur le site www.LEGO.com/Orient-Express au prix de 299,99 €.

Les fans de construction LEGO pourront également rencontrer Thomas Lajon lors d’événements dans certains LEGO stores où il dédicacera sa création.

– LEGO Store Les Halles, Paris – le 2 décembre de 10h à 12h

– LEGO Store Strasbourg – le 6 décembre de 17h à 20h

– LEGO Store So Ouest, Paris – le 9 décembre de 10h à 12h