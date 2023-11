Une nouvelle montre connectée Quatix 7 Pro pour Garmin

Garmin présente la Quatix 7 Pro, une montre connectée haute performance, spécialement conçue pour les sorties en mer.

Dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouce et d’un verre en cristal de saphir résistant aux rayures, elle intègre des fonctions de suivi de santé et de bien-être et bénéficie d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 16 jours en mode montre connectée. Elle dispose également d’une lampe torche LED avec des niveaux de luminosité ajustables et des modes stroboscopiques assurant l’éclairage dans les conditions les plus sombres. De plus, la Quatix 7 Pro est équipée de deux nouvelles applications : une commande à distance pour moteur électrique et un outil de prévision pour la pêche.

Robuste pour résister aux environnements marins difficiles et à la fois élégante pour être portée quotidiennement, la Quatix 7 Pro est dotée d’un verre en cristal de saphir résistant aux rayures, d’une lunette en titane et d’un revêtement en carbone amorphe. Fabriquée à partir de plastique océanique recyclé, elle est équipée d’un protège-bouton en métal, de bracelets rapidement détachables et de cosses en métal. Pour une utilisation en toutes circonstances, les marins peuvent utiliser les boutons traditionnels de la montre ou utiliser l’interface de l’écran tactile pour un accès plus rapide à l’ensemble des fonctionnalités.

Côté éclairage, la quatix 7 Pro intègre une lampe torche LED avec des intensités variables et des modes stroboscopiques, dont un mode lumière rouge pour préserver la vision nocturne après le coucher du soleil. En plus des applications et des activités de navigation préchargées, cette montre connectée est dotée d’une nouvelle télécommande pour moteur électrique. Elle permet aux pêcheurs de piloter leurs moteurs électriques Force depuis n’importe quel point du bateau, simplement à l’aide de leur montre. Les capitaines peuvent également vérifier l’état du moteur et recevoir des alertes en cas de besoin lorsqu’ils sont connectés.

La quatix 7 Pro permet également de contrôler à distance les traceurs, les pilotes automatiques, les systèmes audio Fusion Garmin compatibles et bien plus encore.

Les pêcheurs apprécieront l’application de prévisions de pêche, qui analyse les cycles solaires et lunaires au cours de la journée afin de déterminer les moments les plus propices à l’activité. De plus, la montre bénéficie d’applications et d’activités marines régulièrement mises à jour, permettant de suivre les données de navigation et de recevoir des alertes sur les conditions de navigation.

Grâce aux capteurs de navigation avancés, au GPS multi-bandes et à la technologie SatIQ, la Quatix 7 Pro assure un positionnement très précis dans les environnements difficiles tout en optimisant l’autonomie de la batterie. La montre inclut également des cartes TopoActive préchargées pour les activités outdoor et propose des cartes en option, comme les cartes détaillées des eaux côtières BlueChart® g3 ainsi que des superpositions de cartes météo pour naviguer en toute confiance.

Des fonctions à terre comme en mer

En plus des applications et des activités de navigation préchargées, telles que les régates, le wakesurfing ou le ski nautique, la Quatix 7 Pro intègre plus de 30 profils d’activités sportives tels que la course à pied, le golf, la natation, la randonnée, etc. Elle offre également un suivi des performances avec la mesure de la VO2 Max, le score d’endurance ou le score de montée. Côté santé, elle fournit des données sur le sommeil ou encore le statut VFC pour aider à mieux comprendre son corps.

Comme de nombreuses montres connectées Garmin, la Quatix 7 Pro est dotée de fonctions connectées telles que les Smart Notifications, le paiement sans contact Garmin Pay et la possibilité de télécharger des morceaux depuis les comptes Spotify, Amazon Music et Deezer (abonnement requis).

Garmin Quatix 7 Pro, 999,99 €, www.garmin.com