Meistersinger Pangaea, une seule aiguille pour donner l’heure

Spécialiste de la lecture de l’heure avec une seule aiguille, la marque horlogère allemande MeisterSinger met en lumière sa collection Pangaea.

Familière aux amateurs de la maison allemande, ce modèle propose un nouveau cadran et un mouvement automatique différent de facture suisse. Minimaliste à l’élégance intemporelle, Pangaea encourage une approche détendue du temps dans un monde en perpétuel mouvement : vous savez quelle heure il est, au quart d’heure près.

Confortable au poignet par sa petite épaisseur, le boîtier en acier inoxydable poli de 40 mm arbore une couronne oignon, facile à manipuler. La lunette fine, caractéristique de la série Pangaea, offre un grand espace au cadran, protégé par un verre saphir bombé. Pièce maîtresse de ce garde-temps, il est proposé en trois variantes : blanc, bleu soleillé et ivoire. Visuellement attrayant, il mise sur la simplicité et la lisibilité avec des index et des chiffres clairs dont les unités sont accompagnées d’un « 0 », signature de la maison, pour parfaire l’équilibre de l’ensemble.

Spécialement modifié pour les montres à une aiguille de MeisterSinger, le mouvement automatique suisse SW300 est la nouvelle force motrice de Pangaea lui offrant une réserve de marche de 42 heures. Visible par un fond de boîte transparent, il effectue un travail de haute précision.

Habillée d’un bracelet en cuir aux teintes marron foncé ou cognac, cette nouvelle Pangaea entre à son tour dans la course du temps. Son design distinctif par son profil élancé et son boîtier épuré en font sans doute la montre la plus élégante de toutes les MeisterSinger, convenant aussi bien aux hommes qu’aux femmes par son diamètre.

Meistersinger Pangaea, 2290 €, meistersinger.com/fr