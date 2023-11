Formule E : des courses au cœur des plus grandes villes du monde

La saison 10 de Formule E démarre le 13 janvier 2024 à Mexico. Pour la dixième saison consécutive, le Championnat du Monde ABB FIA Formula E présente et organise ses courses au cœur des plus grandes villes du monde, sur des circuits en ville, en maîtrisant toutes les contraintes associées, y compris les éléments de chaussée et le mobilier urbain.

Depuis une décennie, la série pionnière des courses électriques a organisé des évènements dans des villes et sites aux conditions exigeantes. Depuis la toute première course à Pékin en 2014, la Formule E a emprunté et maîtrisé les circuits en ville aux contraintes les plus élevées. Trouvez en pièce jointes les images de certains des circuits de Formule E les plus exigeants au monde tels que Hong Kong, New York, Seoul, Diriyah, Cape Town, Jakarta, Londres et Rome.

Pour rappel, la Formule E se rendra cette saison à Tokyo pour la toute première fois complétant un calendrier à nouveau, particulièrement excitant pour une nouvelle saison extrêmement compétitive et totalement indécise. Le Monaco E-Prix se tiendra le 27 Avril sur le plus célèbre des circuits automobile urbain.