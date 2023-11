eTrex Solar, le premier GPS portable à recharge solaire de Garmin

Le tout premier GPS portable à recharge solaire de Garmin offre une autonomie de batterie illimitée et une connectivité sans fil.

Garmin a annoncé aujourd’hui le lancement de l’eTrex Solar (279,99 €), un GPS portable qui utilise l’énergie solaire qui permet de bénéficier d’une autonomie illimitée1 24h/7j pour s’aventurer encore plus longtemps hors des sentiers battus. Les adeptes peuvent afficher des waypoints, suivre leur position et retrouver leur chemin vers leurs lieux favoris sur un écran bénéficiant d’un contraste plus élevé mesurant 2,2 pouces pour un meilleur confort de lecture, même en plein soleil.

La technologie solaire permet de recharger la batterie de l’appareil y compris quand celle-ci est à son plus faible niveau. Même en l’absence de recharge solaire, l’eTrex Solar peut fonctionner pendant près de 1800 heures (75 jours) en mode Expédition.



Lorsqu’il est associé à un smartphone compatible, l’eTrex Solar est compatible avec l’application Garmin Explore, permettant ainsi de rester connecté en permanence, même en explorant des régions dépourvues de réseau. Grâce au GPS multi-bandes, l’eTrex Solar offre une précision de positionnement supérieure aux GPS classiques dans les environnements plus difficiles. La prise en charge multi-bandes permet d’indiquer aux randonneurs et autres aventuriers une position et un positionnement plus précis par rapport à la route à suivre et les waypoints situés à proximité. Comme les précédents modèles, l’eTrex Solar est également équipé d’un compas numérique, pouvant fournir un