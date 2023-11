Essai – Volkswagen Golf R 20 ans, la Golf sympa à acheter d’urgence !

A part la Coccinelle, quelle autre Volkswagen que la Golf peut se targuer d’avoir eu une influence incontournable, pendant plus de cinq décennies, sur le paysage automobile mondial. Volkswagen célèbre son icône, avec cette 8ème génération qui salue comme il se doit les 20 ans du modèle R. Résultat : 333 ch dans une Golf, c’est possible ? Oui, et c’est même vachement bien. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Commençons par quelques dates. En 1974, Volkswagen s’attaque à la mission ardue de remplacer la Coccinelle. Tout est entièrement repensé et l’on passe d’une auto ronde, au moteur refroidi par air à l’arrière, à une auto carrée, au moteur refroidi par eau, à l’avant : c’est la Golf, et tout comme la Cox’, elle a pour mission de motoriser les classes populaires. Mission réussie, puisque au long d’une carrière qui a duré quasiment cinq décennies, plus de 34 millions de Golf ont été vendues. Mais ce n’est pas tout : en 1976 sort la première Golf « dynamique », la GTI, trois lettres qui deviendront un terme générique. Volkswagen prévoyait d’en écouler 5000 : la première génération de GTI a été vendue a 461690 unités !

Ensuite, les Golf performantes ont toujours été au catalogue : GTD, VR6, R32, et puis cette R, dont on célèbre les 20 ans. En effet, au début, la Golf R disposait d’un V6 atmosphérique, un bon gros 3.2 de 240 chevaux, qui propulsait la compacte à plus de 240 km/h. Au fil des années, le V6 a cédé sa place au 4 cylindres (proche de celui de la GTI), mais un peu optimisé (de la manière dont il se trouve aussi sous le capot de l’Audi S3). Aujourd’hui, on en est, dans cette version « 20 ans », à 333 ch ! Remarquable, non ?

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Avant d’être une R « 20 ans », c’est d’abord une Golf de huitième génération, autrement dit une auto qui a abordé sa révolution digitale, avec un intérieur entièrement nouveau, et une ergonomie tout tactile (même les touches sur le volant sont par impulsion) qui peut décontenancer les habitués, même si l’on s’y fait finalement assez rapidement. Évidemment, la dotation sécuritaire évolue elle aussi dans le bon sens… On note aussi un éclairage d’ambiance à LEDs et, en option, un affichage tête haute dont ne rêvait même pas la Golf I ! Sur cette version anniversaire, on remarque avec amour la déco spécifique : rétros et jantes bleues (ça se marrie bien avec notre version d’essai en blanc nacré avec cuir noir), becquet, et cette sublime ligne d’échappement Akrapovic à quadruple sortie. C’est une option, mais elle est indispensable !

Et sous le capot ?

Jamais une Golf n’a eu autant de chevaux sous le capot, même celles avec le V6 ! De fait, cette cavalerie inédite permet à notre Golf R de taper le 270 km/h en vitesse de pointe (là où c’est autorisé, bien évidemment !) et d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, bien aidée qu’elle est par ses quatre roues motrices. C’est le temps que faisait une Aston Martin DB9 : on imagine la tête de James Bond, incapable de larguer une Golf au départ du feu vert. « Allo Money Penny, j’ai un problème… ».

Et au volant, ça donne quoi ?

Passons sur les aspects négatifs : la Golf 8 s’est dotée d’une ergonomie « tout tactile » et c’est franchement un peu pénible. Ce qui l’est aussi, c’est que même dans les modes de conduite les plus permissifs (nous sommes allés tester le mode « Nürburgring » au Nürburgring, sur le circuit le plus débile du monde, mais vu que cette Golf R le propose dans ses modes de conduite, cela aurait été une faute professionnelle de ne pas le faire), la Golf R conserve les alertes à la conduite : de fait, quand vous faites les freins à un concurrent à l’entrée du Karroussel, elle vous envoie plein de signaux d’alerte de sécurité. Et c’est pénible.

Ce qui n’est pas pénible, bien au contraire, c’est qu’avant d’être une R, cette VW est avant tout une Golf : à savoir un modèle de bienveillance, de facilité et de polyvalence. Malgré ses performances sportives, cette auto est une merveille au quotidien, suffisamment compacte pour la ville, bien équipée, avec une bonne sono, une boîte DSG parfaite en commuting, des suspensions conciliantes. Bref, je pourrais vivre avec ; et pas qu’un peu !

Et ce, d’autant plus, que dans la seconde partie du compte-tours, l’allonge du 4 cylindres de 333 ch est tout bonnement stupéfiante, puisque sur quelques tours de « l’enfer vert », on se retrouve parfois à se faire bouchonner par des Porsche ! Rien d’anormal à cela : avec un pilote professionnel au volant, elle a bouclé un tour en 7’47.31, un record pour une auto de sa catégorie.

Le secret de cette Golf R réside dans son électronique : transmission à quatre roues motrices, gage d’une motricité infernale, et même à un rythme soutenu, la sécurité de conduite parait inébranlable, d’autant que le train avant est rivé au sol et ne sous-vire pas. Certes, il y a un mode « drift » (l’électronique renvoie plus de puissance sur l’arrière, pour des figures maîtrisées), mais en gardant un peu de marge, cette Golf R est d’une efficacité redoutable.

Son point fort ?

C’est bien évidemment sa polyvalence : elle est parfaite pour emmener les enfants à l’école et mère-grand à l’EPHAD, partir en vacances en famille et se faire plaisir quand ça tourne. Tout en consommant moins de 8,5 l/100 (soit moins que des pseudo-SUV écolo hybrides, quand leurs batteries sont vides). Mais voilà : notre méchant État français n’aime pas ces autos et la dictature écologiste en marche vous veut tous en Zoe. Ou en ID.3… De fait, en 2024, cette auto sympathique, efficace, sûre et sobre subira un malus « écologique » (sic) qui doublera son prix d’achat. La Golf R 20 ans : une auto à acheter d’urgence !

Le verdict de Stuff

Une Golf avec laquelle on va bosser tous les jours, bien calé dans des sièges en cuir, profitant d’une bonne sono et d’un équipement complet, et avec laquelle, le we, on balance des appels de phare à des Porsche qui vous ralentissent sur le Nürburgring, c’est une sorte de grand écart conceptuel auquel nous ne pouvons qu’adhérer ! Vous aimez ? Précipitez-vous dans votre concession VW avant qu’il ne soit trop tard…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1984 cm3

Puissance : 333 ch à 5600 tr/mn

Couple : 428 Nm à 2100 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports, 4 roues motrices

Poids : 1555 kilos

Vitesse maxi : 270 km/h

0 à 100 km/h : 4,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,8 l/100 / 8,5 l/100

Prix : à partir de 64545 € (gamme Golf à partir de 32 395 €)