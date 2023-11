Stuff Magazine

Jack Daniel’s dévoile son coffret Single Barrel Select

À l’approche des fêtes de fin d’année, Jack Daniel’s met en lumière son tout nouveau coffret Single Barrel Select.

C’est une quête minutieuse et quasi sacrée de l’excellence aromatique que propose Jack Daniel’s à travers la collection Single Barrel. Une quête confiée au Master Distiller, Chris Fletcher, qui s’appuie sur une alchimie très délicate mariant expérience et intuition. Des critères impalpables qui font la magie de ces trois expressions à la signature aromatique boisée si particulière et au caractère exceptionnel.

La collection Single Barrel de Jack Daniel’s repose en premier lieu sur un remarquable travail de sélection des eaux-de-vie. En effet, c’est seulement un fût sur cent qui est sélectionné par le Master Distiller. Les fûts destinés à Single Barrel sont vieillis dans les étages les plus élevés des chais, là où les écarts de température sont les plus marqués. Cet emplacement ne doit rien au hasard, bien au contraire : il favorise les échanges entre les eaux de vie et les fûts neufs de chêne américain pour développer au fil du temps un caractère robuste.

Puis le Master Distiller effectue sa fine et exigeante sélection afin de déterminer le fût d’exception qui aura développé au fil des années des notes parfaitement équilibrées. Rondeur du maïs, reflets épicés du seigle, moelleux de l’orge maltée : la palette doit toucher les sens de Chris Fletcher, seul juge de la qualité des accords.

Enfin, pas d’assemblage : l’accord est déjà présent dans le fût, naturellement.

Le whiskey est mis en bouteille après une simple réduction à l’eau pour atteindre 45% vol. alc. Chaque flacon est ensuite soigneusement étiqueté à la main puis marqué du numéro du fût unique d’origine et de sa date de mise en bouteille à la distillerie

Ce brut de fût, tiré et embouteillé sans aucune autre intervention (ni assemblage, ni réduction avec de l’eau), est produit en quantités très limitées. C’est ce qui en fait le plus rare des whiskeys Jack Daniel’s. Single Barrel Barrel Strength est le whiskey que recherchent avant tout les connaisseurs et amateurs de sensations subtiles et profondes.

Jack Daniel’s Single Barrel Select, 33,95 €