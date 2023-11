Apple Music Classical désormais disponible sur iPad

Apple Music Classical est désormais disponible sur iPad. Grâce à ce nouvel accès, les utilisateurs et utilisatrices pourront désormais enrichir leur expérience en profitant de nouvelles fonctionnalités grâce aux caractéristiques uniques de l’iPad, notamment :

• L’affichage en deux colonnes, qui permet aux utilisateurs de parcourir facilement le répertoire complet d’un compositeur ou de naviguer de manière fluide parmi tous les enregistrements d’une œuvre en particulier. • L’affichage en plusieurs colonnes qui offre un bouton Lecture dans la colonne de droite, pour comparer facilement différents enregistrements de la même œuvre en utilisant la liste de la colonne du milieu. • L’écran large, qui permet de parcourir encore plus facilement les métadonnées détaillées fournies par Apple Music Classical et de lire les biographies des compositeurs et des artistes ainsi que les descriptions d’œuvres célèbres, tout en les écoutant. • L’onglet Écouter a été spécialement étudié pour afficher toutes les métadonnées et informations pertinentes sur le même écran que le visuel de la pochette et les commandes. • La possibilité de consulter de longues listes de résultats de recherche en mode portrait. • La barre latérale, qui offre un accès facile à tous les dossiers de la bibliothèque en un seul geste. • Un affichage agrandi de la pochette en mode portrait dans Écouter. • L’apparition des playlists dans la barre latérale pour un accès direct.

Apple Music Classical annonce également aujourd’hui un nouveau partenariat avec la Philharmonie de Paris, pour encore plus d’enregistrements exclusifs et en Audio Spatial. Lla plateforme de streaming Apple Music Classical hébergera et mettra en avant les enregistrements de l’Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mäkelä édités par Decca/Universal (ICI) ainsi que les enregistrements réalisés sur les instruments du Musée de la musique : la collection Stradivari du Musée de la musique et Harmonia Mundi. La collection que le Musée de la musique développe avec le label de musiques électroniques InFiné est, elle, disponible sur la plateforme Apple Music.

Le prochain enregistrement du Musée de la musique sera présenté en avant-première sur Apple Music Classical, plusieurs semaines avant sa sortie officielle cet été : Fauré, Nocturnes et Barcarolles, interprétés par Aline Piboule sur un piano Gaveau de 1929, avec des lettres du compositeur lues par Pascal Quignard.

Le premier enregistrement de l’Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mäkelä, consacré aux œuvres écrites par Igor Stravinsky pour les Ballets russes Le Sacre du printemps et L’Oiseau de feu, est déjà disponible en Audio Spatial avec Dolby Atmos. Dans les prochains mois, d’autres albums bénéficieront sur Apple Music Classical de ce système innovant dont, à terme, l’ensemble de la discographie des productions du Musée de la musique. De plus, la Philharmonie de Paris et l’Orchestre de Paris mettront à la disposition des mélomanes des playlists exclusives en rapport avec la programmation de la Philharmonie, dans un espace dédié sur Apple Music qui sera régulièrement mis à jour.

Disponible dès à présent, et incluse sans frais supplémentaires dans les abonnements à Apple Music, l’application de streaming Apple Music Classical, spécialement conçue pour la musique classique, propose le plus vaste catalogue de musique classique du monde, disponible dans la plus haute qualité audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits haute résolution sans perte), ainsi que des milliers d’enregistrements en Audio Spatial avec Dolby Atmos, système récréant un espace sonore en trois dimensions pour une expérience d’écoute immersive, avec des sons venant de toutes les directions.