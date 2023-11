Ice-Watch dévoile sa bague connectée Ice Ring

Ice-Watch dévoile sa bague connectée révolutionnaire, la Ice Ring, pensée pour suivre avec style la santé, le fitness et le sommeil.



Fidèle à son esprit d’innovation constante, toujours avide de repousser les frontières de la technologie, Ice-Watch dévoile le cadeau de Noël idéal avec un nouvel objet connecté tout simplement révolutionnaire, la Ice Ring (disponible chez Louis Pion pour 199 €).

Cette bague connectée compacte et élégante, protégée par un alliage de titane unique, se concentre sur l’essentiel : vous ! Santé, fitness, sommeil… Elle suit en permanence sept caractéristiques liées à la santé : suivi d’activité, suivi du sommeil, capteur cardiaque, capteur d’oxygène sanguin, variation de la fréquence cardiaque, activités sportives et évaluation du niveau de stress.



Cette bague connectée innovante, pesant moins de 3 grammes, est disponible en six tailles. Résistante à l’eau IP68 (douche et baignade), connectée en Bluetooth 5.1, sa batterie de 20 mAh lui donne jusqu’à 7 jours d’autonomie. Elle peut se recharger de 0 à 100% en 30 minutes via son câble chargeur USB magnétique.

Grâce à la Ice Ring, suivez votre activité et votre stress en fonction de votre style de vie. Cette bague connectée est en mesure de suivre et d’enregistrer le moindre détail de votre quotidien : nombre de pas, distance, rythme cardiaque, calories brûlées. Elle peut même vous aider à vous détendre lorsque votre niveau de stress est trop élevé. En effet, notre sommeil est composé de quatre cycles : éveillé, sommeil léger, sommeil profond, rêves. Chaque étape du sommeil joue un rôle différent dans la préparation de notre corps pour le lendemain. L’analyse des capteurs de la Ice Ring permet aux algorithmes de séquencer le sommeil et de fournir un score entre 0 (mauvais) et 100 (excellent) chaque matin.



Cette bague connectée détecte et suit également la fréquence cardiaque, sa variation et le SpO2 toutes les heures et en continu lors d’une activité sportive et ce de façon aussi discrète qu’ultra précise. Elle peut suivre 24 sports via l’application Ice Ring dont 5 utilisant la fonction GPS avec visualisation sur carte de la distance parcourue entre le point de départ et le point d’arrivée. Toutes les données collectées sont directement consultables sur votre smartphone via l’application Ice Ring.



Compatible iPhone et Android, l’application ICE RING peut être téléchargée sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple.