LG dévoile sa nouvelle Wash Tower deux-en-un

Design et bien pensée, cette colonne lavante et séchante simplifie la façon de prendre soin de son linge au quotidien.

LG présente sa nouvelle WashTower (2599 €) qui réinvente le quotidien en matière de soin du linge. Ce duo ingénieux, composé d’un lave-linge (capacité 12Kg) et d’un sèche-linge (capacité 10Kg) superposés, permet de profiter d’une solution de lavage et de séchage complète, le tout dans un seul appareil encore plus compact, équipé d’un unique panneau de contrôle central. Un meilleur système de nettoyage pour satisfaire ainsi les utilisateurs les plus exigeants !

La nouvelle LG WashTower dévoile des dimensions idéales (600 x 1655 x 660 mm) pour optimiser l’espace de son intérieur. Deux en un, avec son lave-linge et son sèche-linge superposés, elle peut être facilement et très simplement intégrée dans n’importe quelle pièce de la maison : buanderie, cuisine, sous-sol ou encore salle de bain. Parée d’un coloris beige et vert résolument actuel, inspiré de la nature et de matériaux nobles (verre trempé pour les hublots et acier inoxydable pour le tambour du sèche-linge), elle apporte une note de sérénité aux intérieurs et devient un véritable élément de décoration.



Grâce à son format, il est même possible de redéfinir son espace et de réinventer sa façon de prendre soin du linge en ajoutant aux côtés de de la WashTower, un évier, une table pour plier le linge ou tout autre élément. Son interface intuitive et sa variété de programmes de lavage et de séchage répond à tous les besoins. De plus, l’application LG ThinQ offre la possibilité́ de contrôler et de surveiller les programmes à distance, directement depuis un smartphone.

Cette nouvelle WashTower de LG est dotée d’un panneau de contrôle central. Il a été spécialement développé pour faciliter l’accès et la gestion des commandes du lave-linge et du sèche-linge simplifiant ainsi l’utilisation. Elle est dotée du moteur Direct Drive à intelligence artificielle AI DD qui détecte automatiquement le poids et la nature du tissu des vêtements pour déterminer le programme de lavage le plus adapté pour nettoyer et protéger parfaitement le linge. Enfin, la fonction Smart Pairing règle automatiquement le cycle optimal du sèche-linge en fonction du cycle du lave-linge pour une efficacité optimale.

LG a créé des programmes optimisés pour le quotidien comme : le programme « petite charge » qui permet de laver et sécher en 1 heure une petite quantité de vêtements comme une tenue de sport ou des pyjamas ; un cycle rapide de 39 minutes, possible grâce à la technologie TurboWash 360° qui propose un lavage efficace et rapide tout en préservant la qualité des textiles ou encore le programme anti-allergies qui élimine jusqu’à 99,9% des acariens présents dans la poussière domestique, pour les plus sensibles.