On a testé… l’Apple Watch Series 9

Est-il temps de changer ? Pas avec cette mise à jour, qui vous offre un excellent appareil mais avec peu de surprises par rapport à la série 8.

La montre intelligente Apple Watch Series 9 présentée lors de l’événement de septembre n’était pas vraiment une surprise. Cela dit, les montres ne sont pas conçues pour être mises à niveau chaque année. Et ce ne serait pas une nouvelle Apple Watch sans au moins quelques changements significatifs. Alors, quels sont-ils et sont-ils suffisants pour vous convaincre de vous séparer de 400 euros et plus ?

Design et affichage : Encore une fois

Avez-vous aimé la refonte de l’Apple Watch 2021 pour la série 7, qui a également été utilisée pour la série 8 ? Bien, parce que c’est ce que vous obtenez ici. Le boîtier semble extérieurement le même : un élément technologique légèrement volumineux, mais avec suffisamment d’intelligence de conception pour ne pas paraître encombrant. C’est aimable. J’aime quand même plutôt ça. Mais l’absence de changement signifie également l’absence de bouton d’action sur l’Apple Watch Ultra – ni même sur les nouveaux iPhones. C’est l’une de nos fonctionnalités Apple préférées ces dernières années.

Alors qu’est-ce qui a changé ? Deux choses. Premièrement, l’affichage a été amélioré. Il atteint désormais un maximum de 2 000 nits à l’extérieur, soit le double de ce que son prédécesseur gérait. Et cela descend jusqu’à 1 nit en mode Sleep Focus.

L’autre changement est environnemental, certaines versions d’Apple Watch recevant désormais un badge « neutre en carbone ». Apple en parle sur son site Web. Puisque Stuff ne dispose pas d’une équipe de journalistes d’investigation spécialisés en environnement pour creuser les détails, je dirai simplement que c’est bien qu’Apple essaie d’être plus écologique. Et ajoutez qu’acheter régulièrement de nouveaux gadgets n’est peut-être pas le meilleur moyen d’être écologique. Donnez-nous à tous une Apple Watch qui peut durer une décennie et nous en reparlerons ensuite.

Performances et batterie : battez le chrono

Bien qu’Apple ait augmenté le nombre de ses Apple Watch SiP (System in a Package) au cours des deux dernières années, les entrailles du système sont restées fondamentalement inchangées depuis la série 6. Cette année, Apple parle du S9, ce qui suggère qu’il y a enfin quelque chose de grand à dire.

Bref, c’est plus rapide. A quel point ? Apple reste silencieux à ce sujet, mais déclare que le processeur dispose de 60 % de transistors en plus, que le GPU est jusqu’à 30 % plus rapide et que les tâches d’apprentissage automatique peuvent être effectuées en deux fois moins de temps. Au quotidien, j’ai trouvé que cela ne constituait pas une révolution, mais cela permettait une expérience plus vive. Et cela active de nouvelles fonctionnalités que j’aborderai dans la section suivante de cette revue.

Ailleurs, le stockage est en hausse (64 Go contre 32 Go), ce qui signifie davantage de supports intégrés. L’appareil reste cependant connecté à l’iPhone, ce qui est l’un de mes reproches de longue date à ce sujet. Également ennuyeux : l’autonomie de la batterie de 18 heures « toute la journée » n’a pas augmenté, et vous pouvez sérieusement y mettre un frein avec, par exemple, des baignades d’une heure.

Apple considère que la durée de vie de la batterie de la série 9, correspondant à celle de la série 8, est positive, étant donné que l’appareil peut faire plus que son prédécesseur. Mais cela semble décevant dans un monde où certains rivaux n’ont pas besoin que vous gardiez un œil sur un chargeur. Cela dit, pendant les tests, je n’ai atteint le mode batterie faible que quelques fois. C’était assez tard dans la soirée et lors de journées atypiques en termes d’exercice.

Caractéristiques et forme physique : surveillez de près

Les très bonnes choses trouvées dans les montres Apple précédentes, comme les nombreux capteurs, demeurent. A part quelques gestes. Apple a gâché ceux de watchOS 10 et maintenant un certain nombre d’entre eux font des choses différentes. Faire glisser vers le haut affiche désormais une pile intelligente de widgets plutôt que le centre de contrôle, qui a été attribué au bouton latéral. Le Dock a disparu, tout comme le glissement entre les visages. Vous appuyez maintenant longuement et changez, comme sur iPhone. C’est très bien si vous changez accidentellement de visage. C’est exaspérant si, comme moi, vous aimiez évoluer très fréquemment entre eux. Apple aurait vraiment dû proposer une option dans les paramètres.

Il existe également un geste important et entièrement nouveau : appuyer deux fois d’une seule main. C’est sans doute la chose la plus excitante de l’Apple Watch Series 9. Il est donc dommage que la fonctionnalité ne soit pas disponible au lancement. Je mettrai à jour cet avis une fois que je l’aurai réellement essayé.

En dehors de cela, la nouvelle puce Ultra Wide permet de trouver un iPhone avec la même puce (comme dans n’importe quel iPhone 15) aussi simple que d’être dirigé vers un AirTag. Siri sur l’appareil prétend également rendre l’assistant d’Apple plus réactif, bien que les confrontations lors des tests avec une Apple Watch Series 8 se soient révélées peu concluantes.

Apple mentionne également les commandes multimédias du HomePod. Lorsque vous vous rapprochez de votre HomePod, les suggestions multimédias devraient apparaître en haut de la Smart Stack ; ou si l’audio est en cours de lecture, vous verrez un contrôleur Now Playing. Le premier a résolument refusé de se produire avec mes trois HomePod Mini (tous exécutant le dernier OS). Ce dernier a bien fonctionné, mais cela a également fonctionné sur ma série 8. Alors : haussez les épaules.

Verdict Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 est une montre intelligente de premier plan, utilisable et capable. Ça à l’air bon. Il existe de nombreuses applications et même certains jeux qui valent la peine d’être installés. Et on a ajouté du punch au nouveau SiP, ce qui devrait lui donner un an de vie supplémentaire par rapport à l’Apple Watch SE inchangée, en ce qui concerne une utilisation et des mises à jour correctement significatives.

Ce que ce n’est pas : une mise à jour de premier ordre. Surtout parce qu’il y a peu de choses à dire. Appuyer deux fois d’une seule main peut pour déplacer l’aiguille. Cependant, j’ai du mal à croire que de nombreuses personnes se rueront vers un appareil pour faire un geste, même si cela signifie que leur autre main pourrait rester occupée à manipuler une télécommande de télévision, une tasse de café ou un beignet d’une taille comique.

L’année dernière, Dan Grabham, « l’homme dans la grande chaise » de Stuff, a qualifié l’Apple Watch Series 8 de « mise à niveau très intéressante » par rapport à une série 4 ou antérieure, mais a suggéré que toute personne possédant un appareil plus récent ne trouverait pas que cela vaille la peine de passer à la version supérieure. C’est une image similaire aujourd’hui. Si vous êtes nouveau sur Apple Watch, la série 9 est un excellent point de départ. Si vous possédez une série 8 ou une série 7, oubliez ça. Et si vous avez un 6 ou un 5 qui fonctionne bien, attendez peut-être.

En bref : les nouveaux arrivants devraient se procurer cette Apple Watch plus verte. Toute personne possédant une Apple Watch entièrement fonctionnelle âgée de moins de quatre ans devrait probablement patienter.