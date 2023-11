La nouvelle montre Orient en édition limitée est ultra-désirable et abordable

Avec cette Bambino 38 mm, Orient a opté pour des teintes pastel apaisantes pour ce modèle en édition limitée.

La Bambino de 38 mm d’Orient est la montre d’entrée de gamme parfaite. Son prix abordable et son mouvement automatique le rendent idéal pour tous ceux qui se lancent dans la passion horlogère. Orient a dévoilé quatre nouveaux modèles en édition limitée avec des cadrans pastel très recherchés.

L’Orient Bambino 38 mm est le best-seller de la marque dans le monde depuis son lancement en 2022. La gamme est appréciée pour son cadran classique traditionnel, son verre bombé au look rétro et son boîtier délicat aux cornes fines. Les nouveaux modèles explorent un tout nouvel univers design en combinant le boîtier de 38 mm avec quatre cadrans colorés accrocheurs.

Les nouvelles couleurs de cadran subtiles et discrètes comprennent un jaune crème, un gris tourterelle, du cuivre et mon bleu bébé préféré. Ces couleurs, associées à la subtile finition soleillée et au revêtement mat, confèrent à la montre une chaleur douce et unique.

On en vient à souhaiter qu’elles fassent partie de la collection régulière, plutôt que d’être en édition limitée. La chaleur de la montre est renforcée par les bracelets en nubuck gris qui accompagnent tous les modèles.

Ces nouveaux modèles sont animés par un calibre de manufacture automatique (à remontage manuel) F6724 et sont dotés d’indicateurs d’heure et de date. Leur précision est comprise entre +25 secondes et – 15 secondes par jour, associée à une réserve de marche de 40 heures.

Chacun des nouveaux modèles Orient Bambino 38 mm est disponible en nombre limité et chaque montre est accompagnée d’un texte imprimé sur le fond du boîtier. Si vous en voulez une, il faudra faire vite, car il n’y en aura que 360 ​​par couleur dans le monde.

Ces nouveaux modèles sont disponibles dès maintenant sur le site Web d’Orient pour environ 300 euros.