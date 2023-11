Le Leica M11-P vous aide à faire la chasse aux fausses photos

Ses informations d’identification de contenu intégrées font du Leica M-11P l’arme photographique parfaite dans la lutte contre les contrefaçons.

Maintenant qu’il est facile de trouver en ligne des photos du Pape dans une doudoune ou de Banjo, l’éléphant anti-émeute de Belfast, il est difficile de dire ce qui est réel de nos jours – mais le Leica M11-P est là pour aider à lutter contre les contrefaçons.

Le plein format 60 MP, livré avec un objectif Summicron-M 28 f/2 ASPH, comprend en effet une puce qui marque les images qu’il prend avec le nom du photographe et les détails de l’appareil photo, si vous cherchez via le site Web Content Credentials ou celui de Leica. Avec l’application FOTOs, vous pouvez facilement vérifier qu’elle est clean et pas seulement l’oeuvre un vandale virtuel qui se moque de l’IA.

Rien n’empêche de modifier les images une fois qu’elles ont été prises, mais ces modifications seront ajoutées au dossier permanent de la photo, de sorte que vous pourrez toujours voir l’original et ce qui a été modifié ou ajouté par la suite.

Ironiquement, le point rouge de Leica est absent du M11-P, mais si vous avez besoin d’être rassuré sur le fat que l’appareil photo est un vrai, le logo est inscrit sur la plaque supérieure. L’écran tactile de 2,95 pouces à l’arrière est protégé par un verre saphir résistant et couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, vous savez donc que vous pouvez également faire confiance à ce qu’il vous montre.

Avec 256 Go de stockage intégré, il y a de quoi stocker vos clichés, mais il dispose également d’un emplacement pour carte SD UHS-II si vous en avez besoin de plus. Où que vous choisissiez de les sauvegarder, cette authentification cryptée vous sera certainement utile si jamais vous passez devant le Vatican et que le Pape apparaît dans de nouveaux fils de discussion intéressants.

Disponible dès maintenant en noir mat ou en argent, le Leica M11-P vous coûtera la somme de 8950 €