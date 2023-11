Voici à quoi va ressembler la première voiture électrique signée Xiaomi

Tremble, Tesla ! On en entend, un peu, parler depuis déjà quelques années. Depuis 2021, précisément. Xiaomi a consacré près de 2 milliards d’euros à bâtir une usine près de Pékin pour produire ses premiers modèles de voitures électriques. Les rumeurs parlent d’une annonce du premier modèle fin 2023, pour une disponibilité au premier trimestre 2023. Mais une première image a fuite, volontairement ou non, pour que l’on se fasse une idée de la future berline électrique concurrente de la Tesla Model 3.

On parle également d’un autre modèle, modestement baptisé LeMans en nom de code, à l’horizon 2025. Côté prix, les bruits parlent d’un prix variant de 25000 à 50000 euros selon les versions.