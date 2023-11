Offrez-vous une tour Lego Marvel Avengers de 5201 briques

Les héros les plus puissants de la Terre ont une nouvelle maison à l’échelle d’une minifigurine.

Ce n’est pas souvent qu’un nouvel ensemble Lego est si important que vous aurez besoin d’un escabeau pour le construire. Entièrement assemblé, ce monument colossal de 5201 pièces dédié aux super-héros les plus puissants de la Terre atteint 90 cm de haut.

Sortie pour marquer les 60 an des Avengers sur papier, la tour Lego Marvel Avengers (500 € sur la boutique en ligne officielle Lego) est de loin la plus grande référence de la collection Lego Marvel pour le moment. Elle surpasse confortablement le Daily Bugle de 3772 pièces, avec plusieurs étages d’action à l’échelle des minifigs.

Toute la face avant s’écarte pour révéler l’intérieur du bâtiment, et la piste d’atterrissage sur le toit peut accueillir un avion. Il y a suffisamment d’espace à l’intérieur pour que même l’Incroyable Hulk puisse se dégourdir les jambes.

Vous obtenez en sus 31 figurines Lego dans la boîte (la plupart de celles de tous les ensembles que Lego a produits à ce jour), y compris tous les personnages principaux des films Infinity Saga. Le Quinjet assure une défense aérienne contre un Léviathan et deux avions Chitauri, et il y a même une figurine du président de Marvel Studios, Kevin Feige, pour faire bonne mesure.

Ce building rejoint le Sanctum Santorum et le Daily Bugle en tant que troisième bâtiment majeur de Marvel à être immortalisé sous forme de brique, et est de loin le plus cher à ce jour. Attendez-vous à perdre plus de quelques heures à assembler toutes ces pièces.

La tour Lego Marvel Avengers sera mise en vente dans les magasins Lego et directement sur le site Lego le 24 novembre. Les membres Lego Insider qui reçoivent une commande entre le 24 et le 27 peuvent également obtenir un ensemble Lego Marvel Taxi gratuit inspiré de Black Panther à ajouter à leur collection.