Sonoro présente ses Meisterstück (Gen.2) et Maestro Quantum

Sonoro, spécialiste allemand de l’audio domestique, a récemment enrichi son offre avec le lancement du Meisterstück (Gen.2) et du Maestro Quantum.

Ces nouveaux modèles promettent une qualité sonore améliorée et une connectivité étendue. Le Meisterstück (Gen.2) est un système tout-en-un qui combine connectivité avancée et design pratique. Compatible avec les derniers services de streaming et dispositifs externes, il est proposé à 1399 euros. Le Maestro Quantum, conçu pour les audiophiles, offre un son de haute qualité dans un format compact. Avec ses amplificateurs Hypex, il est disponible pour 1999 euros.