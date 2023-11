On a testé… Les Huawei Freebuds Pro 3

Par le passé, les ingénieurs du son de Huawei n’avaient pas peur de demander une aide extérieure pour leurs écouteurs sans fil haut de gamme. Mais désormais, les Huawei Freebuds Pro 3 renoncent à tout réglage des experts audio français Devialet, mais apportent un ANC adaptatif encore plus avancé. Cette nouvelle version semble doubler la qualité sonore avec une gamme plus large de codecs Bluetooth.

Le prix de 199 € est extrêmement compétitif – et aucun des concurrents les plus proches des Freebuds Pro 3 n’a à faire face à un embargo commercial américain. Même si vous vous trouvez sur un territoire où ils sont facilement disponibles, vous devez encore suivre quelques étapes supplémentaires pour installer l’application compagnon sur votre téléphone. La suppression du bruit et la qualité sonore sont-elles suffisamment bonnes pour compenser ?

Design et finition

Les Huawei Freebuds Pro 3 ressemblent remarquablement à leurs prédécesseurs, les Huawei Freebuds Pro 2. Les écouteurs eux-mêmes sont pratiquement inchangés, à l’exception de la nouvelle option de couleur verte qui remplace le bleu argent de l’année dernière. Cette finition nacrée était un peu trop brillante à notre goût, et même avec un effet métal poli, nous sommes heureux de voir les choses atténuées ici. Notre échantillon est arrivé en Silver Frost (un boîtier gris mat avec des boutons réfléchissants) ; il existe aussi un Ceramic White inspiré de l’AirPod.

Ils ont toujours des tiges rectangulaires assez grosses qui offrent beaucoup d’adhérence pour les gestes de pincement et de glissement, des corps bulbeux qui tiennent confortablement dans mes oreilles et des embouts en silicone doux pour la peau. Ils sont plus doux et plus malléables que beaucoup d’autres que j’ai essayés, tout en créant une bonne étanchéité. Une taille XS en plus des habituels S, M et L est également une inclusion bienvenue. Le poids a un peu baissé, mais on a du mal à le remarquer à l’usage.

Le boîtier est désormais un peu plus petit, avec un nouveau type de charnière qui s’ouvre plus largement qu’auparavant. Il est ainsi plus facile de retirer les écouteurs et de les remettre en place lorsque vous avez fini de vous en servir. Apparemment, il est évalué à 100 000 ouvertures. Vous avez de la marge…

Le co-branding Devialet est absent, seul le nom de Huawei est affiché. La forme en forme de galet glisse toujours doucement dans et hors de la poche.

On apprécie leur protection IP54 contre l’eau et la poussière, car cela signifiait que l’on n’aurait pas à m’inquiéter de l’exercice ou des averses de pluie inattendues causant des dommages. Ils sont restés assez fermes dans nos oreilles en déplacement. De là à courir un sprint avec…

Fonctionnalités et autonomie

Les gestes de pincement, de glissement et de maintien donnent un contrôle total sur presque toutes les fonctions, y compris la lecture, la force ANC et le réglage du volume – mais même après quelques semaines d’écoute, nous avions du mal à me rappeler quel geste faisait quoi. Vous pouvez cependant les personnaliser dans l’application compagnon et désactiver les modes que vous n’utilisez pas régulièrement.

C’est formidable de voir le codec LDAC de haute qualité continuer à faire la différence, ainsi que le codec propriétaire L2HC 2.0 de Huawei. Cependant, cela ne se trouve vraiment que sur les appareils Huawei, donc on peut s’attendre à ce que la plupart des auditeurs l’ignorent.

Les appels vocaux sont plus clairs que l’année dernière, grâce à un meilleur modèle de captation vocale pour la technologie de conduction osseuse et aux microphones intégrés. Tout a été rapproché du conduit auditif pour une perception plus précise lorsque vous parlez réellement, et la réduction du bruit du vent est excellente. Aucun souci lors des appels, même dans des environnements plus bruyants.

Le seul domaine dans lequel on aurait aimé voir une grande amélioration est la durée de vie de la batterie : lle modèle de cette année n’a pas vraiment duré plus longtemps que le FreeBuds Pro 2 sortant. Un peu plus de quatre heures d’écoute avec l’ANC activé, et plus de six avec cette fonction désactivée. Le boîtier peut augmenter ces chiffres à environ 21 et 30 heures d’écoute dans le monde réel respectivement, mais les écouteurs ont besoin de quelques voyages à l’intérieur pour y parvenir. Cela les place derrière les meilleurs écouteurs True wireless en termes d’autonomie, certains concurrents de prix similaire gérant entre six et huit heures avec l’ANC activé.

Au moins, le boîtier parvient à charger complètement les écouteurs en 40 minutes environ. Il lui faut une heure pour reconstituer ses propres réserves, et il prend également en charge le chargement sans fil.

Interface

Tout d’abord, la mise en garde habituelle de Huawei. Vous ne trouverez pas l’application compagnon AI Life dans le Google Play Store ; vous devez la télécharger directement depuis le site Web de Huawei et la télécharger sur votre appareil Android, en raison de l’embargo commercial américain en cours. Un code QR sur la boîte simplifie cette étape, mais c’est toujours quelque chose que vous n’aurez pas à faire avec les écouteurs concurrents.

Une fois installé, il offrait tous les avantages d’une application complète, notamment une force d’ANC personnalisable, des commandes gestuelles configurables, des options de codec Bluetooth (si votre appareil les prend en charge) et une poignée de préréglages d’égaliseur. Il existe également un égaliseur personnalisé à 10 bandes pour créer le vôtre, si vous souhaitez être vraiment précis avec les paramètres de fréquence.

Le pourcentage de batterie restant pour les écouteurs et le boîtier est au premier plan, tout comme une option de connexion multipoint pour basculer entre différents appareils. D’autres subtilités incluent un test Ear Fit (j’ai dû délibérément mal positionner un écouteur pour qu’il m’avertisse d’une mauvaise étanchéité) et la possibilité de désactiver la détection intra-auriculaire, même si cela a parfaitement bien fonctionné lors de mes tests, je l’ai donc laissé activé.

Qualité sonore et suppression du bruit

Les efforts de l’année dernière ont été plutôt bons en matière de suppression du bruit, et Huawei a encore intensifié les choses pour 2023. Le mode Dynamic ANC est très efficace dans presque tous les environnements. À l’extérieur, le bruit du vent est bien contrôlé et les bruits de la circulation sont maîtrisés. Les transports publics n’étaient pas non plus un problème, annulant le faible grondement des trains de banlieue.

À l’intérieur, il ne pouvait pas vraiment couper les conversations familiales à proximité ou le bruit de fond de mon téléviseur seul (aucun véritable intra-auriculaire sans fil ne le pouvait vraiment), mais même à faible volume, la musique n’est pas dérangée. Je peux également confirmer qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec le cri dévastateur du tympan d’un nouveau-né. Ils sont un cran en dessous des écouteurs Bose QuietComfort Ultra et du Sony WF-1000XM5, mais l’écart est beaucoup plus petit que ce à quoi je m’attendais en commençant cet examen.

Sur le plan sonore, Huawei a utilisé le même combo pilote dynamique de 11 mm et diaphragme planaire que la génération précédente, mais maintenant avec un aimant à réseau Halbach qui ajoute encore plus de précision sur toute la gamme de fréquences. La société fait également beaucoup parler de son « égaliseur triple adaptatif », qui est destiné à apporter des modifications subtiles à l’algorithme de réglage à la volée en fonction du niveau de volume, de la forme du conduit auditif et du « statut de port » – même si vous ne le remarquerez sûrement pas. des changements si vous ne les portiez pas ?

On ne pense pas qu’ils soient aussi riches en basses que leur prédécesseur (le grondement des basses était, après tout, une spécialité de Devialet, et la société française ne donne plus de coup de main). Nous avons été impressionnés par la qualité de l’égaliseur par défaut, offrant une scène sonore assez large (pour une paire d’écouteurs) avec une bonne séparation entre les fréquences.

Les basses ont toujours beaucoup de présence, sans devenir puissantes ni dominer le reste du mix, et les voix ont beaucoup de place. Les cymbales étaient nettes, sans entrer dans un territoire pointu. Le volume ne manque pas et les choses sont restées précises même une fois poussé à une limite somme toute encore confortable.

Ils donnent respectivement du dynamisme et de la retenue des basses à des modèles tels que le Technics EAH-AZ80 et le Marshall Motif II ANC. Ils ne se sont pas soudainement transformés en une écoute neutre, et ils ne sont pas non plus le dernier mot en matière de détails ou d’équilibre tonal – mais l’énergie affichée est contagieuse et jamais désagréable, quel que soit le genre.

Verdict Huawei Freebuds Pro 3

Les Huawei FreeBuds Pro 3 ressemblent à une mise à niveau petite mais bienvenue par rapport à leurs prédécesseurs. Des améliorations ont été apportées à la qualité des appels vocaux, à l’efficacité de l’ANC et à la qualité sonore générale, tout en conservant le même design distinctif. Le prix est également resté raisonnable, compte tenu de l’étendue des fonctionnalités.

Tous ceux qui souhaitent bénéficier de la suppression du bruit se tourneront probablement vers Sony, Bose et d’autres, malgré un coût plus élevé, et la durée de vie de la batterie reste plutôt médiocre. Ces obstacles supplémentaires liés aux applications demeurent également, même si Huawei a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les rendre aussi indolores que possible. Si vous aimez avoir un son vivant mais bien équilibré, il y a beaucoup à aimer dans le Huawei FreeBuds Pro 3 – mais gardez à l’esprit que les rivaux sont plus forts dans d’autres domaines.