Un Ghetto Blaster signé Muse tout droit échappé des années 80

On croirait qu’il fait partie du décor de la série à succès Stranger Things… Icone des années 80, le GHETTO BLASTER fait son grand retour avec MUSE ! De quoi susciter l’émotion de toute une génération, vu son style fidèle aux modèles d’époque? On appréciera particulièrement les VU-mètres et les barrettes de sélection fluos) de ces deux modèles M-380 GB (noir) et M-380 GBS (Silver).

Ces GHETTO BLASTER proposent à la fois un lecteur-enregistreur de cassette et d’un tuner FM analogique. Mais aussi, modernité oblige, un lecteur CD, un lecteur de carte SD, un port USB et la fonction Bluetooth. Cet appareil promet une puissance de 80W et permet le réglage des aigus et des basses.

Muse GHETTO BLASTER M-380 GB 270 €