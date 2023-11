Elipson W35Xi, l’élégance sonore à la Française

Quand la haute fidélité rencontre le design et la connectivité moderne.

Dans un monde où le design et la performance sont souvent en conflit, Elipson défie la norme avec la W35Xi, une enceinte qui allie une esthétique intemporelle à une expérience auditive de haute volée.

L’Elipson W35Xi n’est pas qu’une enceinte ; c’est un manifeste de l’excellence française en matière de son haute-fidélité. Conçu pour les puristes du son et les esthètes du design, ce bijou technologique est prêt à changer la donne dans votre salon.

Avec sa connectivité Chromecast et AirPlay 2, la W35Xi représente le futur de l’audio domestique. Elle permet une diffusion fluide de la musique à partir d’une myriade de sources incluant Amazon Music, Deezer, Spotify Connect, Tidal, Qobuz, et plus encore, sans oublier vos web radios préférées.

Au-delà de sa connectivité sans faille, la W35Xi impressionne par sa qualité de construction. Les matériaux de qualité supérieure assurent non seulement une esthétique élégante mais promettent aussi une durabilité exceptionnelle. Côté connectique, elle ne déçoit pas : entrées optique Toslink et mini-jack auxiliaire pour les amoureux du filaire, et prise RJ45 pour une intégration parfaite dans les installations domotiques.

L’expérience sonore est au cœur de l’innovation d’Elipson avec la W35Xi. Attendez-vous à un son riche et profond, des basses puissantes et des aigus cristallins qui transforment chaque note en une caresse pour vos oreilles.

Disponible dès le 20 novembre 2023 pour un prix de 699 €